В Одессе появился Киса Воробьянинов: как отметили 225-летие города (фото)

Общество и люди

В понедельник, 2 сентября, Одесса отмечает 225-летие со дня своего основания. В честь Дня города на Аллее Звезд «засветили» шесть новых имен: Петра Нилуса, Олега Соколова, Бориса Нечерды, Александра Довженко, Александра Блещунова и Михаила Водяного.

В церемонии, прошедшей в историческом центре, у здания Национального театра оперы и балета, приняли участие руководители города, многочисленные одесситы и гости Южной Пальмиры.

На аллее увековечены имена известных деятелей культуры, связанных с Одессой. У всех шести знаменитостей, которые уже умерли, в 2019 году — юбилейная дата рождения. В частности, актеру театра и кино Водяному, имя которого носит Одесский академический театр музыкальной комедии, в этом году исполнилось бы 95 лет, а поэту Борису Нечерде — 80. Со дня рождения живописца, художественного критика Нилуса прошло 150 лет, режиссера и кинодраматурга Довженко, который работал на Одесской киностудии, — 125, исследователя, коллекционера и альпиниста Блещунова — 105, художника Соколова — 100 лет.

Во время торжества сертификаты об открытии мемориального знака получили родственники увековеченных знаменитостей.

Аллея Звезд была открыта 2 сентября 2014-го по случаю 220-летия города «зажжением» шести звезд — самой Одессы, поэтессы Анны Ахматовой, писателей Юрия Олеши, Исаака Бабеля, писателя-сатирика Михаила Жванецкого и кинорежиссера Киры Муратовой. В 2015-м — поэтов Саши Черного и Эдуарда Багрицкого, писателя Владимира Жаботинского, артиста Леонида Утесова, пианиста Святослава Рихтера. В 2016-м появились звезды в честь живописца Василия Кандинского, скрипача-педагога Петра Столярского, пианиста Эмиля Гилельса и музыкального педагога Людмилы Гинзбург, а в 2017-м — Ильи Ильфа, Евгения Петрова, Валентина Катаева, Валерия Ободзинского, Константина Паустовского и Кириака Костанди.

В 2018-м к ним присоединились звезды: музыкантов Давида Ойстраха и Юрия Кузнецова, художника Валентина Хруща, архитектора Юрия Дмитренко, актрисы Веры Холодной, певицы Антонины Неждановой и режиссера Василия Василько.

Каждая звезда представляет собой золоченое солнце, вытесненное на небольшой гранитной плитке, вмонтированной в мостовую. В центре изображения на английском языке написано имя звезды и проставлен значок, символизирующий профессию. В ходе церемонии под звезду «Одесса» заложена капсула с посланием потомкам.

Сегодня же в центре Одессы, в Городском саду, открыли барельеф Кисе Воробьянинову — герою знаменитого романа Ильфа и Петрова «12 стульев»

Торжества по случаю открытия 3D-барельефа состоялись в Летнем театре, где установлена композиция. На бронзовом барельефе — образ Ипполита Матвеевича Воробьянинова — Кисы, воплощенного в жизнь актером Сергеем Филипповым в фильме «12 стульев», который был создан по одноименному роману в 1971 году. Киса Воробьянинов как бы проходит сквозь стену, держа в руках украденный стул. Композиция выполнена заслуженным художником Украины, скульптором Катиби Мамедовым, многие работы которого украшают Харьков.

Напомним, недавно в центре Одессы неожиданно появился памятник президенту США Дональду Трампу.

А ранее у частного Международного гуманитарного университета, что располагается в курортной зоне города, украли две скульптуры — львов, стоявших у входа в здание вуза.

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