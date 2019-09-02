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Происшествия

В Киеве водитель грузовика умер за рулем на оживленной трассе (фото)

19:03 2 сентября 2019 255
В Киеве водитель грузовика умер за рулем на оживленной трассе (фото)
Василий ТАЛЬСКИЙ, «ФАКТЫ»

В Киеве в понедельник, 2 сентября, днем, на развязке улицы Заболотного и Столичного шоссе, недалеко от одного из торговых центров, водитель грузовика MAN умер за рулем.

По предварительной информации, грузовик двигался от Выставочного центра. Свидетели рассказали правоохранителям, что машина вдруг начала брать левее и только отбойник не дал ей выехать на встречную полосу. Видимо, опытный водитель почувствовал неладное и в последний момент решил остановиться таким образом.

Приехавшие на место ДТП коллеги и родственники умершего рассказали, что у водителя, которому было чуть больше 50 лет, проблем со здоровьем не было. Более того, перед выездом его осматривал врач.

Это ДТП спровоцировало огромную задержку в движении транспорта. Причем в обе стороны улицы Заболотного. В обратном направлении случилась мелкая авария. Начато расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельном ДТП в Кривом Роге. Там при столкновении автомобилей «Москвич» и Ford погибли три человека.

А в Днепропетровской области на днях грузовик врезался в маршрутку. В аварии пострадало более десяти человек.

«ФАКТЫ» также писали о ДТП в Днепровском районе Запорожья: маршрутка с пассажирами врезалась в припаркованный у края дороги грузовик «ИФА».

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