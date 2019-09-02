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Происшествия

Стали известны подробности убийства в одном из баров курортной Затоки (видео)

20:13 2 сентября 2019 459
вістрел
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Полиция установила личность подозреваемого, застрелившего мужчину на курорте в поселке городского типа Затока Одесской области.

Как сообщили в полиции, убийство произошло в ночь на 1 сентября в одном из развлекательных заведений курортного поселка. Турист вместе со своей женой отдыхал в баре на черноморском побережье. Между ним и другим посетителем увеселительного заведения случился конфликт, в ходе которого злоумышленник достал пистолет и произвел два выстрела. Отдыхавший с супругой мужчина получил огнестрельные ранения в грудь и скончался до приезда «скорой». Злоумышленник с места происшествия скрылся.

«В ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий личность злоумышленника установлена. Им оказался 23-летний житель Белгорода-Днестровского Одесской области. Ссора с персоналом началась якобы из-за некачественного обслуживания. В конфликт вмешался другой посетитель, во время выяснения отношений злоумышленник достал пистолет и произвел два выстрела», — сообщили в полиции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о кровавой разборке на курорте в Кирилловке. Там жертвой стал случайный свидетель.

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