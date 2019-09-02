Происшествия

Вооруженный ружьем мужчина на трассе Киев — Одесса обстрелял припаркованный джип Mitsubishi Pajero, а через несколько часов совершил разбойное нападение на почтовое учреждение в селе Нерубайское Беляевского района Одесской области.

«Увидев на обочине автодороги припаркованный внедорожник, злоумышленник несколько раз выстрелил по нему из ружья. В результате водитель получил огнестрельные ранения. Отобрать авто подозреваемый не смог, поскольку раненый водитель уехал», — рассказали в полиции.

В тот же день в селе Нерубайское злоумышленник совершил разбойное нападение на отделение «Новой почты»: угрожая работнице учреждения и выстрелив в потолок из ружья, он забрал из кассы более 10 тысяч гривен, после чего скрылся.

Для раскрытия этих преступлений создали отдельную следственно-оперативную группу, провели комплекс следственно-розыскных мероприятий. В результате злоумышленника задержали.

«Им оказался 39-летний гражданин соседнего государства, который сейчас проживает в Одессе. Установлено, что у себя на родине мужчина был осужден за грабежи и кражи. Кроме того, он имеет судимость за участие в массовых беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе и в настоящее время находится на испытательном сроке», — сообщили в полиции.

Давать показания по фактам покушения на убийство и разбоя и объяснять мотивы этих преступлений злоумышленник отказался.

Сейчас полицией рассматриваются несколько версий событий, в том числе убийство с целью завладения автотранспортом. В ходе проведения следственных действий мужчина опознан потерпевшими, а по месту его жительства изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к этим преступлениям.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Кроме того, решается вопрос о предъявлении злоумышленнику подозрения по ч. 3 ст. 187 (разбой). Максимальное наказание, предусмотренное за подобные преступления, — до пятнадцати лет лишения свободы.

Подозреваемый также проверяется на причастность к совершению других преступлений на территории региона.



Напомним, ранее в Одессе правоохранители задержали подозреваемого в организации убийства экс-мэра Тирасполя Андрея Безбабченко. Как выяснилось, он стал жертвой ограбления.

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