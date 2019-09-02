Происшествия

На карпатском курорте грузовик столкнулся с маршруткой: больше десяти пострадавших

В Моршине Львовской области 2 сентября произошло крупное ДТП — столкнулись маршрутный автобус «Мерседес» и грузовик КамАЗ. Об этом говорится в сообщении ГУ Национальной полиции во Львовской области.

Авария произошла 2 сентября в 16.45. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, количество травмированных и их диагнозы уточняются.

«На момент ДТП в салоне автобуса находилось 24 человека. Предварительно с телесными повреждениями в больницу доставлены более десяти человек. Количество травмированных и их диагнозы уточняются», — говорится в сообщении полиции.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в Днепровском районе Запорожья маршрутка с пассажирами врезалась в припаркованный у края дороги грузовик ИФА. В маршрутном такси тогда на момент ДТП находилось порядка десяти пассажиров. Семеро из них получили телесные повреждения.

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