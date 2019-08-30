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Происшествия

В Запорожье маршрутка с пассажирами врезалась в грузовик: много пострадавших (фото)

12:14 30 августа 2019 123
ДТП с маршруткой в Запорожье
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепровском районе Запорожья маршрутка с пассажирами врезалась в припаркованный у края дороги грузовик «ИФА». Ранее в Днепре перевернулась маршрутка с 20 пассажирами.

Как сообщают в ГУНП в Запорожской области, в маршрутном такси на момент ДТП находилось порядка десяти пассажиров. Семеро из них получили телесные повреждения.

Правоохранители установили, что водитель маршрутки, двигаясь по улице Хакасской, отвлекся от управления и врезался в грузовой автомобиль, припаркованный у правого края дороги.

Удар был достаточно сильный — грузовик, в свою очередь, столкнулся с с легковым автомобилем «Шкода», который стоял перед ним на краю дороги.

После ДТП в больницу доставили пассажиров в возрасте от 70 до 16 лет. Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Черкассами в ДТП травмы получили восемь пассажиров пригородного пассажирского автобуса, который слетел с трассы после столкновения с легковым автомобилем.

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