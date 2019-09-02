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Где смотреть онлайн Сербия – Португалия: расписание трансляций матчей отбора к Евро-2020
В субботу, 7 сентября на стадионе «Райко Митич» в Белграде состоится очень важный с точки зрения турнирной стратегии матч квалификации Евро-2020, в котором сразятся главные соперники сборной Украины — Сербия и Португалия. Как известно, первый поединок команд в Лиссабоне, который из-за травмы не смог доиграть лидер хозяев поля Криштиану Роналду, завершился вничью — 1:1.
Положение команд в группе В: 1. Украина — 10 очков (4 матча); 2. Люксембург — 4 (4); 3. Сербия — 4 (3); 4. Португалия — 2 (2); 5. Литва — 1 (3).
Ранее сербы, сменившие после разгрома от Украины (0:5) главного тренера, ни разу не побеждали португальцев (три ничьи, два проигрыша). К слову, свое последнее домашнее поражение сборная Сербии потерпела в 2015-м именно от действующих чемпионов Европы (1:2).
А стартует поединки 5-го тура отборочного цикла чемпионата Европы в четверг, 5 сентября. Самые интересные матчи, в том числе встреча Литва — Украина, будут транслироваться на отечественном телевидении.
Евро-2020. Квалификация. 5-й тур
5 сентября (четверг)
Армения — Италия 19:00 «Футбол 2»
Ирландия — Швейцария 21:45 «Футбол 1»
Румыния — Испания 21:45 «Футбол 2»
6 сентября (пятница)
Эстония — Беларусь 19:00 «Футбол 2»
Словакия — Хорватия 21:45 «Футбол 1»
Германия — Нидерланды 21:45 «Футбол 2»
7 сентября (суббота)
Косово — Чехия 16:00 «Футбол 2»
Литва — Украина 19:00 «Украина», «Футбол 1»
Англия — Болгария 19:00 «Футбол 2»
Франция — Албания 21:45 «Футбол 1»
Сербия — Португалия 21:45 «Футбол 2»
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ФИФА навала претендентов на награду The Best.
Фото Getty Images
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!