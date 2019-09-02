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И снова третье сентября: лучшие мемы и приколы про Шуфутинского и его песню
Каждый год 3 сентября сеть взрывается старыми и новыми шутками и мемами, связанными с одноименной песней Михаила Шуфутинского.
«Факты» подготовили для вас подборку лучших шуток и картинок, которые можно опубликовать в соцсетях или отправить другу.
Ну, и справка: песня «3 сентября» Михаила Шуфутинского вошла в альбом «Гуляй, душа» в 1994 году. Музыку написал Игорь Крутой, слова — Игорь Николаев.
Популярной песня стала в 2011-м году. Именно тогда в сообществе «МДК» Вконтакте опубликовали портрет американского темнокожего репера Рика Росса, похожего на Шуфутинского. На портрете были слова песни «3 сентября».
Именно тогда песню разобрали на цитаты и начали шутить. И продолжают, хотя сеть Вконтакте заблокировали, а самого Шуфутинского внесли в «чистилище» сайта «Миротворец» за выступления в оккупированном Крыму.
Напомним, что легендарная украинская певица София Ротару назвала автора песни «3 сентября» дорогим другом и выступила на его концерте без гонорара.
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