София Ротару рассекретила своего «дорогого друга» в РФ

Шоу-бизнес

Народная артистка СССР София Ротару неожиданно назвала композитора Игоря Крутого своим «дорогим другом», поздравляя его с юбилеем в эфире программы попавшего под запрет на въезд в Украину Андрея Малахова «Привет, Андрей!».

Программа была посвящена музыкальному конкурсу «Новая волна» в Юрмале, который организовывал Крутой. Как известно, в числе приглашенных на конкурс звезд оказалась и София Ротару, которая уже долгий период не выступала в России из-за агрессивных действий этой страны против Украины.

Конечно, во время обсуждения запомнившихся моментов «Новой волны» одиозный российский телеведущий не мог не поинтересоваться, как Игорю Крутому удалось уговорить Софию Ротару участвовать в его концерте.

Крутой рассказал о том, что их дружбе с певицей — около 45 лет, поэтому она и пошла на встречу ему.

Потом на связь со студией вышла сама София Ротару и лично поздравила Игоря Крутого с прошедшим юбилеем. Она обратилась к нему, назвав «дорогим другом», и произнесла много приятных слов в адрес родившегося под Кировоградом маэстро.

«Рада встречи с вами! Я пыталась вспомнить, когда познакомилась с Игорем и не смогла. Мне кажется, что я его знаю всю сознательную жизнь. Он замечательный человек, он мастер своего дела, но больше всего я ценю его человеческие качества: доброту, понимание, поддержку, дружбу. К сожалению, сегодня эти качества редкое явление. Игорь, с юбилеем тебя, дорогой мой друг! Я от души поздравляю тебя с прекрасной датой, с юбилеем. Хочу пожелать тебе крепкого, крепкого здоровья, счастья! Здоровья и счастья твоим родным и близким! Я желаю тебе творческого вдохновения, творческого счастья и долголетия, новых ярких музыкальных проектов! С праздником», — от всего сердца пожелала певица.

А он в ответ сказал, что очень ждет ее в России с концертами.

«Она пошла на встречу. На сегодняшний день это немножко опасно, но.», — отметил композитор. Также он назвал Софию Ротару «хорошей женщиной».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несмотря на непростые отношения между Украиной и РФ, вызванные агрессией России против нашей страны, София Ротару решила возобновить гастрольную деятельность в стране-агрессоре. Такое решение она приняла после разговора с Игорем Крутым, который написал для нее песни «Соло для планеты с оркестром» и «Белые ландыши». А так как Крутой является главным организатором музыкального фестиваля «Новая волна» в Сочи, то именно он и стал первой площадкой, где артистка появилась впервые за девять месяцев.

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