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Гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака
День будет удачным, если вы постараетесь
Пятница, 6 сентября, — прекрасный день для заключения брака, работы, путешествий, решения коммерческих задач.
А «Факты» предлагают гороскоп на 6 сентября для всех знаков Зодиака, чтобы вы знали, к чему готовиться именно вам.
Овен
Решайте все дела без суеты и спешки. Друзья помогут решить проблему.
Телец
Возникнут благоприятные возможности в профессиональной сфере, не упустите шанс.
Близнецы
Избегайте конфликтов и не нарушайте никакими действиями комфорта и мира в душе. Вечером ждет сюрприз от родственников.
Рак
Пора перестать решать чужие проблемы. Осторожнее с финансами, вас могут обмануть.
Лев
Вы получите долгожданное известие от дальних родственников или друзей. Не экономьте на еде.
Дева
В этот день не стоит спорить с коллегами и начальством. Будьте осторожны в оценках, даже немного лукавьте, чтобы никого не обидеть.
Весы
Возможны разочарования, причем от самых близких людей. Звезды советуют заняться бытовыми делами, чтобы успокоится.
Скорпион
Скандалы на работе, а в отношениях с любимым человеком возможно охлаждение. Но вечером вас могут ожидать приятные новости
Стрелец
Осторожнее, неприятности могут произойти из-за случайных знакомых и изза вашей невоздержанности на язык.
Козерог
Стоит укротить свое упрямство, чтобы не провоцировать конфликты в семье
Водолей
На работе все будет хорошо. И примите приглашение старых друзей, вы хорошо проведете время.
Рыбы
Тайные враги и завистники могут активизироваться. Если вы беретесь за новое дело, стоит все продумать и просчитать
Удачного вам дня!
Гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака читайте здесь.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!