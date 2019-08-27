3 сентября 2019

Как говорил один известный киношный герой, я, конечно, дико извиняюсь, но речь у нас сегодня пойдёт о женском, прошу прощения, нижнем белье. Ну, не обо всём белье сразу, а только о небольшой, но самой заметной его части. И не потому, что я считаю себя каким-то специалистом в этой области (скорее даже наоборот), а потому, что просто именно сегодня обозначился такой очевидный повод, мимо которого пройти, знаете ли, как-то даже неудобно.

Так вот. Ровно 105 лет назад, 3 сентября 1914 года, американке Мэри Фелпс Якоб был выдан первый в мире патент на изобретение бюстгальтера под названием Caresse Crosby. Отказавшись от привычного в то время жёсткого корсета, она начала использовать конструкцию, состоящую из двух платков и ленты.

Поскольку большинство женщин продолжали по-прежнему носить корсеты, ''бесспинный лифчик'' Мэри Якоб успеха поначалу не имел никакого. Но предприимчивый муж изобретательницы, служивший как раз в корсетной фирме, предложил её хозяевам новинку — и попал в точку! Бизнесмены обладали хорошим чувством моды. Они тут же приобрели у Мэри патент за 1500 долларов (кстати, немалые по тем временам деньги, ведь за 260−300 долларов тогда можно было купить приличный автомобиль!) — и не прогадали.

Ощутимая поддержка нового интимного изобретения пришла в 1917 году с неожиданной стороны. Военное командование американской армии обратилось к соотечественницам с просьбой отказаться от бюстгальтеров, снабжённых металлическими деталями. Как потом подсчитали специалисты, полученная в результате этого призыва экономия металла позволила построить два новых военных корабля.

В 1920-е годы бюстгальтер по старинке всё ещё называли ''мягким корсетом'', а в Советском Союзе ''бюстодержателем''. Шили его в то время, как правило, из корсетных тканей — мадаполама, атласа или шёлка. Но уже в 1930-е годы эмигрантка из Украины Ида Розенталь основала вместе с мужем в США предприятие, где впервые начали производить бюстгальтеры с чашечками разных размеров и эластичными бретельками. Позднее форму бюстгальтера начали менять, делая акцент на глубине чашек. Потом появились подушечки, которые вставлялись в бюстгальтер и придавали женской груди недостающей в некоторых случаях пышности. Потом…

Впрочем, я вовсе не собираюсь подробно описывать все последующие преобразования столь интимной части женской одежды. Лучше расскажу вам, друзья мои, несколько совершенно приличных анекдотов на эту тему. В районной поликлинике женщина встревоженно заглядывает в кабинет терапевта:

- Доктор, простите, я не у вас случайно лифчик свой оставила?

- Нет, дорогуша, не у меня.

- Ага, спасибо. Значит, у окулиста…

И ещё один. Супруга обращается к мужу:

- Яша, дай мне немного денег. Хочу новый бюстгальтер себе купить.

- Зачем он тебе? У тебя же в него даже положить нечего!

- Ну, и что? Ты ведь носишь трусы…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.