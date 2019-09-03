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- 10:03 Что грозит льготнику, который отдал свою «Карточку киевлянина» другому человеку
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Что грозит льготнику, который отдал свою «Карточку киевлянина» другому человеку
В столичном метро проходит внедрение единого электронного билета, и приближается дата, когда в подземке совсем не будет жетонов. Кстати, об этом уже неоднократно предупреждали киевлян и гостей города. Работает горячая линия, где предоставят дополнительную информацию: (044) 366−55−55 или 15−51. Также детальнее, что собой представляет е-билет, можно узнать по ссылке.
В последнее время в подземке в ходе проверок неоднократно обнаруживались нарушения правил пользования льготными документами. В частности, «Карточка киевлянина» передавалась другим лицам, что расценивается как нарушение законодательства.
В Киевском метрополитене сообщили, сейчас 31 категория льготников может пользоваться бесплатным проездом: 21 из них получили это право по закону, 10 — по решению Киевсовета. Нормами предусмотрено использование оригинала документа, если льгота получена на общеукраинском уровне, а «Карточкой киевлянина» пользуются столичные льготники. Передача же любых документов посторонним людям, которые далеки от льготных преференций, рассматривается как нарушение. И в таких случаях при обнаружении обмана «Карточка киевлянина» блокируется на определенное время, а ее владелец должен оплачивать проезд на общих основаниях.
В метрополитене призывают пассажиров ответственно относиться к полученному праву бесплатного проезда, а родителей — проверять у школьников (столичные школьники также льготная категория пассажиров) наличие ученического билета, чтобы избежать недоразумений. При отсутствии действительного документа у школьника проезд оплачивается по действующему тарифу.
Как уже писали «ФАКТЫ», в этом году вводится также электронный ученический билет киевского школьника (как и где его получать, можно узнать здесь). А для начала родители должны зарегистрироваться на портале предоставления электронных услуг (https://my.kyivcity.gov.ua/) с использованием электронной подписи или BankID для подтверждения своих данных.
«ФАКТЫ» также сообщали, что в некоторых кассах метро отказались от жетонов и перестали продавать пластиковые карты, а на 10 станциях не продают и не пополняют зеленые карты метро. Ранее указывалось, чем заменят выводимые из оборота жетоны. В конце августа произошел сбой в системе, из-за чего нарушилась продажа Kyiv Smart Card, поэтому в подземке срочно возобновили продажу карточек метро и жетонов. Поломку устранили быстро.
Напомним, что в июле-августе турникеты для прохода с жетоном перестали действовать в одном из вестибюлей на станциях «Нивки» (выход к пожарной части), «Ипподром» (выход к ипподрому), «Теремки» (выход к ТРЦ «Магеллан»), а также на станциях «Почайна» и «Днепр». Здесь используют лишь современные средства оплаты проезда. Kyiv Smart Card действует как в метро, так и в наземном общественном транспорте. Тестирование автоматизированной системы оплаты проезда продлится до 31 октября.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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