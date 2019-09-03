- 11:18 Не делайте из Библии комикс: нардеп жестко прошелся по конституционным законопроектам "слуг народа"
- 11:16 Купальник маловат: голая Леся Никитюк оригинально поздравила школьников
- 11:15 Ломаченко назвал войну с Россией «дележкой наверху»
- 11:01 Собака разорила хозяина, подписавшись на порноканал, а кот послал снимки голой хозяйки незнакомцу
- 10:59 Появились фото с места ДТП, в котором погиб известный украинский музыкант Василий Жданкин
- 10:42 Крым вернут: Зеленскому подсказали, чем можно шантажировать Путина
- 10:32 «В мире существуют сорта кукурузы со вкусом вишни и малины. Мы же создали сладкую фиолетовую»
- 10:27 Всего пять миллионов: в России продают роли в продолжении культового фильма "Брат"
- 10:24 До сих пор контролирует «Квартал 95»: Пикалов разоткровенничался о Зеленском
- 10:18 Где смотреть онлайн Украина – Финляндия: расписание трансляций матча молодежного Евро-2021
- 10:14 Влетели в блокпост: боевики «ЛНР» устроили смертельное ДТП в Луганске
- 10:12 Профессиональный менеджмент. И деньги: эксперт посоветовал, как развивать инфраструктуру в Украине
Собака разорила хозяина, подписавшись на порноканал, а кот послал снимки голой хозяйки незнакомцу (фото)
Пожилой житель американского штата Северная Каролина Томас Барнс попал в неприятную ситуацию. Его обязали заплатить за просмотр телеканала Hustler, на котором транслируется порнография. Хотя Томас утверждает, что не заказывал платную подписку на порно. Во всем виноват его песик породы бишон фризе по кличке Марино. По словам Барнса, Марино запрыгнул к нему на кровать — прямо на пульт дистанционного управления и случайно нажал лапой соответствующую кнопку.
Как сообщает News Observer, Барнс буквально сразу же перезвонил в компанию-провайдер и уведомил о произошедшей ошибке. Там пообещали учесть это. Однако в следующем месяце американцу прислали счет, где в том числе фигурировала сумма в размере 70 долларов за просмотр порноканала. Томас живет на пособие по инвалидности. И 70 долларов для него — это большие деньги. Он уплатил по счету, игнорируя строку, где был указан Hustler. В результате ему отключили телевидение. «70 долларов! Вы вырываете у меня еду изо рта. Это все равно, что украсть у меня деньги», — возмущен 58-летний мужчина, который подал жалобу в Федеральную комиссию по связи.
А в Великобритании, как пишет газета The Sun, 27-летняя модель Серенна Дероза, проживающая в Дерби, обвинила своего кота в том, что он послал ее снимки в голом виде абсолютно незнакомому мужчине. Она оставила телефон без блокировки на кровати, а в ее отсутствие котенок по кличке Ангел принялся скакать по экрану и в результате отправил пикантные снимки продавцу автомобиля, к которому приценивалась изучавшая объявления в интернете девушка.
Девушка в ужасе написала продавцу сообщение, в котором извинилась и уточнила, что это не было намеренно. Тот не ответил. Серенна говорит, что была готова умереть от стыда.
Ранее «ФАКТЫ» писали о померанском шпице, которы стал интернет-сенсацией после стрижки «под яйцо».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Лекарства так подорожали, что скоро их впору будет дарить друг другу на Новый год.