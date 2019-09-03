Мир

Пожилой житель американского штата Северная Каролина Томас Барнс попал в неприятную ситуацию. Его обязали заплатить за просмотр телеканала Hustler, на котором транслируется порнография. Хотя Томас утверждает, что не заказывал платную подписку на порно. Во всем виноват его песик породы бишон фризе по кличке Марино. По словам Барнса, Марино запрыгнул к нему на кровать — прямо на пульт дистанционного управления и случайно нажал лапой соответствующую кнопку.

Как сообщает News Observer, Барнс буквально сразу же перезвонил в компанию-провайдер и уведомил о произошедшей ошибке. Там пообещали учесть это. Однако в следующем месяце американцу прислали счет, где в том числе фигурировала сумма в размере 70 долларов за просмотр порноканала. Томас живет на пособие по инвалидности. И 70 долларов для него — это большие деньги. Он уплатил по счету, игнорируя строку, где был указан Hustler. В результате ему отключили телевидение. «70 долларов! Вы вырываете у меня еду изо рта. Это все равно, что украсть у меня деньги», — возмущен 58-летний мужчина, который подал жалобу в Федеральную комиссию по связи.

А в Великобритании, как пишет газета The Sun, 27-летняя модель Серенна Дероза, проживающая в Дерби, обвинила своего кота в том, что он послал ее снимки в голом виде абсолютно незнакомому мужчине. Она оставила телефон без блокировки на кровати, а в ее отсутствие котенок по кличке Ангел принялся скакать по экрану и в результате отправил пикантные снимки продавцу автомобиля, к которому приценивалась изучавшая объявления в интернете девушка.

Девушка в ужасе написала продавцу сообщение, в котором извинилась и уточнила, что это не было намеренно. Тот не ответил. Серенна говорит, что была готова умереть от стыда.

Ранее «ФАКТЫ» писали о померанском шпице, которы стал интернет-сенсацией после стрижки «под яйцо».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter