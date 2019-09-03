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Одесские таможенники могут остаться без зарплат: что произошло
Первичная профсоюзная организация сотрудников Одесской таможни обратилась с письмом к исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы (ГФС) Денису Гутенко с просьбой урегулировать проблему с отсутствием руководства региональной таможни.
В послании отмечается, что после увольнения с должности их руководителя Александра Власова не осталось ни одного чиновника, который имел бы право подписи финансовых документов. Это, в свою очередь, не дает возможности «не только перечислять казначейству таможенные платежи, но и выплачивать зарплаты и отпускные сотрудникам таможни, а также рассчитывать тех, кто решил уволиться».
До 16 августа подписывать такие документы имел право заместитель начальника таможни Владимир Передерий, но он утратил эти полномочия согласно приказу ГФС. Вот и встала проблема: как выжить бедным таможенникам без зарплаты?
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что правоохранители разоблачили должностных лиц Одесской таможни, вымогавших взятки за возвращение арестованных товаров, изъятых во время досмотров и проверок.
«ФАКТЫ» также писали о том, что недавно сотрудники СБУ поймали на взятках чиновников таможенного поста «Ужгород» Закарпатской таможни. Сотрудники СБУ задокументировали системные «поборы» на таможенном посту.
Сообщалось также о задержании начальника таможенного поста в Раве-Русской (украинско-польская граница). Чиновника взяли за то, что он «хотел деньжат».
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