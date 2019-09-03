Зимой Украине грозит полноценный блэкаут, — эксперт

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Чем ближе отопительный сезон, тем актуальнее проблема обеспечения населения теплом. И вопрос не только в стоимости главного энергоносителя — природного газа. Многие эксперты обеспокоены тем, хватит ли Украине вообще газа на зиму. Ведь 31 декабря 2019 года официально истекает срок действия десятилетнего газового контракта между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом». В этих условиях для нашей страны важны альтернативные источники получения голубого топлива.

Спасет ли Украину американский газ

На днях польская нефтегазовая компания PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому Польша будет поставлять Украине сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США. Поставки будут осуществляться до конца 2019 года.

«Транспорт с приобретенным грузом прибудет в терминал СПГ имени Леха Качиньского в Свиноуйсьце в начале ноября, — заявил глава компании PGNiG Петр Возняк. — Сжиженный природный газ после регазификации будет закачиваться в польскую транспортную систему, а затем поступать в Украину через пограничный газопровод в Германовицах. Однако слабая пропускная способность газотранспортной системы является единственным препятствием к увеличению объема экспорта газа в Украину».

В свою очередь президент группы «Энергетические ресурсы Украины» Дейл Перри заявил, что благодаря партнерству с PGNiG компания делает «ощутимый прорыв в строительстве трансатлантического газового коридора из США в Украину».

Однако главной проблемой является довольно высокая цена американского газа для Украины. Точная стоимость пока не оглашается, но, по расчетам экспертов, она может составить 660 долларов за тысячу кубометров. Для сравнения: реверсный газ, получаемый Украиной из Европы, сейчас стоит около 250 долларов за тысячу кубометров.

О том, насколько перспективны поставки американского газа через Польшу в Украину, и о возможностях обеспечения населения Украины голубым топливом «ФАКТАМ» рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

— Импорт газа в Украину через Польшу — это, по сути, лишь небольшой страховочный трос, один из элементов диверсификации поставок газа в нашу страну. Да, это вполне рабочий вариант. Но совершенно неправильно оценивать его, как палочку-выручалочку, которая спасет нас нынешней зимой. Когда в правительстве рассказывали об этом направлении импорта польского газа, говорили, что это один из элементов диверсификации энергетических рисков и восполнения дефицита нашего энергетического баланса. В принципе, это можно было бы достаточно позитивно оценивать. Но такая тема звучит на фоне грядущего энергетического блэкаута: Москва может резко сократить транзит газа через нашу территорию. В этом плане, конечно, такие заявления не очень позитивны. Потому что они создает ложную иллюзию, что газ через территорию Польши, который американцы будут поставлять по морю, может закрыть наш газовый дефицит. Если посмотрим объемы, это несколько миллиардов кубометров газа, которые ненамного улучшат нашу энергетическую ситуацию, но кардинально ее не изменят.

Альтернативы российскому газу

— А какие вообще есть альтернативы российскому газу?

— Есть две основные альтернативы. Прежде всего, переговоры об участии в проекте нового Трансанатолийского газопровода TANAP, который идет из Азербайджана через территорию Турции, и таким образом Турция становится, южноевропейским газовым хабом. Там появляются достаточно большие объемы нового газа. Это каспийский газ, не связанный с Россией. Но проблема в том, что в таких проектах нужно участвовать на долгосрочной основе, разрабатывать долгосрочные стратегии. Обычно объемы газа в таких проектах контрактуются за пять лет до появления реального газа в трубе, по предварительным контрактам. Сейчас мы упустили стратегическую возможность включиться в этот проект и сможем «вылавливать» там один-два миллиарда кубометров газа, которые можно поставлять в Украину через территории Румынии и Молдовы.

Но наиболее реальный вариант — совместный проект Турции, Катара и Украины по поставкам сжиженного газа в Одессу. Для этого нужно создавать одесский терминал. Почему необходима Турция — потому что возникает проблема прохода судов через Босфор. У Турции и Катара долгосрочная стратегическая программа сотрудничества, потому что Турция — этакая силовая крыша для Катара в регионе, а Катар — постоянный инвестиционный донор для Турции.

Когда недавно у Катара было обострение отношений с соседями, Турция объявила, что сможет военным путем поддерживать Катар. А когда у Турции начались проблемы с девальвацией лиры, то Катар сразу влил примерно пять миллиардов долларов в турецкую экономику. То есть Турция и Катар — стратегические партнеры, а Катар — один из крупнейших игроков на рынке сжиженного газа в мире.

Опять же, возникает вопрос, как эти все факторы объединить, чтобы учесть интересы всех сторон? Например, Катар сейчас заинтересован в поиске инвестиционных проектов в других странах. Тот же Одесский припортовый завод можно было приватизировать с участием катарских инвесторов — для них это было бы интересно, потому что здесь можно создать вертикально интегрированную компанию и технологическую цепочку: газ — продукция химической промышленности. А для Турции это было бы тоже интересно — она участвовала бы в логистике этого проекта и зарабатывала на логистических маршрутах. А если еще предоставить Катару какие-то бизнес-проекты в Украине по развитию химической промышленности, можно было бы затянуть Катар на украинский рынок сжиженного газа. Но для этого надо построить в Одессе терминал по приему сжиженного газа. А Турцию можно привлечь именно путем участия в логистических маршрутах и, опять же, какого-то долевого участия в этом терминале. Это было бы действительно интересное и альтернативное по мощности поставок направление.

— А пока мы, получается, будем заниматься реэкспортом российского газа через Европу?

— Совершенно верно. Пока мы занимаемся абсурдом — реэкспортом из Люксембурга, Швейцарии, Польши, Чехии российского газа. Хотя на самом деле никакого реэкспорта по большому счету нет. Но нынешняя ситуация грозит полноценным блэкаутом именно этой зимой, — отметил Алексей Кущ.

Подробнее о том, как в ближайшее время может измениться стоимость газа и жилищно-коммунальных услуг для населения, Алексей Кущ расскажет в следующей статье.

Стоит отметить, что по состоянию на начало сентября запасы газа в украинских подземных хранилищах составили 18,3 миллиарда кубометров, что на 3,6 миллиарда кубометров больше, чем в начале сентября прошлого года.

Как сообщила пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», для обеспечения стабильного прохождения осенне-зимнего сезона 2019−2020 годов необходимо накопить в подземных газовых хранилищах около 20 млрд кубометров газа.

Кстати, в последнее время на отечественных автозаправках заметно дорожает сжиженный газ. Однако, по мнению директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, на данный момент потенциал для роста цен практически исчерпан. Эксперт прогнозирует, что стоимость автогаза на заправках в ближайшее время стабилизируется.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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