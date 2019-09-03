Украина

Президенту аграрной страны не следовало бы себя так вести с крупнейшими операторами отрасли, — журналист

Манипулирование темой коррупции относительно выделения и использования крупными агрокомпаниями государственных финансовых дотаций может привести к дестабилизации аграрного сектора Украины. Такое заявление сделала журналист Янина Соколовская, комментируя публичный призыв президента Украины Владимира Зеленского к правоохранительным органам и Счетной палате провести очередные проверки агрокомпаний на предмет целевого использования государственных финансовых дотаций, полученных на развитие бизнеса.

Как известно, 2 сентября соответствующие поручения глава государства дал на встрече с Кабмином, руководством парламента и силовыми органами.

«Я считаю, что президенту аграрной страны не следовало бы себя так вести с крупнейшими операторами сельскохозяйственной отрасли. Один тот факт, что в ходе кадровой реформы правительства Зеленский ликвидировал Министерство агарной политики как отдельное полноправное министерство, говорит о том, что новое государственное руководство мало заботят крайне трагические для экономики вероятные последствия дестабилизации работы сельхозиндустрии страны», — сказала Соколовская.

Эксперт отметила, что вместо того, чтобы соблюсти тайну следствия и не подрывать инвестиционный имидж стратегической отрасли, дождаться конкретных результатов и лишь потом делать обоснованные выводы, президент устраивает публичное шоу.

«Я понимаю, что это выгодно Зеленскому для поддержания своих политических рейтингов. Однако сильно настораживает то, что такие шоу устраиваются в канун анонсированной президентом земельной реформы, которая позволит продавать сельхозземлю. Я не исключаю вероятности, что целью таких манипуляций является целенаправленный подрыв деятельности компаний — держателей крупнейших земельных банков. Если представить, что работа таких агрохолдингов, как Кернел или МХП, будет дестабилизирована, владельцы паев, лишившись возможности сдавать свои участки в аренду, будут вынуждены продавать землю. А мы знаем, что все операции купли-продажи будут осуществляться исключительно через Государственный земельный банк. Проще говоря, у селян начнут скупать землю за бесценок, а потом через тот же Госзембанк перепродавать новоявленным промышленным латифундистам уже за существенно большие деньги. Если цель борьбы Зеленского и тех, кто за ним стоит, с „коррупцией в агросекторе“ именно такая, тогда вполне логично, почему дестабилизируют рынок», — подытожила Янина Соколовская.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter