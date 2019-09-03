Как пассажиру правильно подготовиться к авиаперелету с домашним питомцем?

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«Мы с мужем выбрали для отпуска „бархатный сезон“. Нашу собачку оставить не на кого, поэтому решили взять ее с собой. Как правильно и комфортно перевозить домашнюю любимицу в самолете? Какие документы нужно подготовить и предоставить в аэропорту?» Оксана Терещенко, Киев Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как получить свидетельство опекуна, дающее право на льготное обслуживание бездомных животных.

Как правильно подготовиться к перевозке четверолапого питомца, «ФАКТЫ» узнавали у специалистов аэропорта «Борисполь».

— Перед путешествием домашний любимец должен для начала пройти соответствующие проверки, — сообщила пограничный инспектор ветконтроля аэропорта Анастасия Козачок. — Пассажирам в процессе подготовки к перелету нужно определиться с выбором авиакомпании и учесть, в какую страну перевозится животное (в том числе какое государство посещается транзитом). И вся информация о питомце должна содержаться в ветеринарно-санитарном паспорте. Животное обязательно должно быть идентифицировано с помощью микрочипа и привито в соответствии с возрастом.

Если пассажир планирует путешествовать из Украины в страны ЕС, он должен учесть, что с собой разрешается взять питомца не младше семимесячного возраста и не ранее, чем через 30 дней после вакцинации от бешенства. Также за три месяца до перелета следует провести в аккредитованных лабораториях исследования на наличие поствакцинальных антител к вирусу бешенства.

Кроме того, если намечается отдых в Великобритании, Ирландии, Финляндии, на Мальте, нужно провести дополнительную паразитарную обработку.

Когда этот этап пройден, необходимо приобрести аксессуры для транспортировки животного: обязательно иметь контейнер или специальную сумку, которые позволяют ему стоять, свободно переворачиваться, лежать, а также обеспечать минимум трехстороннюю вентиляцию. Дно контейнера должно быть твердым, водонепроницаемым и снабжаться абсорбирующим материалом. Контейнер для воды и корма прилагаются отдельно и должны подходить для определенной породы животного. Пассажир обязан обеспечить своего любимца водой и едой на период путешествия. К перевозке допускается чистый, исправный и крепкий контейнер, изготовленный из нетоксичных материалов (стекловолокно, металл, жесткий пластик, твердая древесина, фанера и прочее) и снабженный биркой с кличкой животного. При перевозке клетку обязательно нужно накрыть плотной тканью, не пропускающей света.

При авиаперелете пассажир может перевозить не более одного контейнера с животными. Хотя правила авиакомпаний отличаются, в общем их можно свести к таким нормам разрешенных авиперевозок:

животные весом до 8 кг вместе с клеткой, а также служебная собака /собака-поводырь любого веса могут размещаться в салоне самолета;

до 32 кг с контейнером — в багажном отсеке;

до 75 кг вместе с контейнером — в багажном отделении в качестве зарегистрированного багажа.

Владельцу необходимо оплатить транспортировку животного (кроме служебной собаки или собаки-поводыря), заранее сообщив авиакомпании о желании воспользоваться такой услугой.

Снарядив таким образом домашнего питомца в дорогу, хозяин животного обращается к государственному ветврачу за свидетельством Ф№ 1, которое (внимание!) действует в течение пяти дней. Данное свидетельство перед регистрацией рейса необходимо заменить на международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного в пограничном испекционном пункте ветеринарной медицины.

Когда выполнены все условия подготовки, остается только пожелать счастливого перелета!

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