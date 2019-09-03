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Отопительный сезон на носу: что будет с ценами на газ для населения зимой

Чем ближе холода, тем актуальнее становится вопрос о стоимости газа для украинцев в грядущем отопительном сезоне. Ведь именно от нее напрямую будут зависеть тарифы на отопление и горячую воду. Несмотря на то что в последнее время стоимость газа для населения была стабильной и даже снижалась, уже в ближайшее время она вновь может пойти вверх. Хотя европейские цены на голубое топливо остаются довольно низкими.

Цены на природный газ в Европе опустились до десятилетнего минимума и продолжат снижаться, поскольку компании не намерены сокращать поставки, сообщает агентство Bloomberg. Предложение по-прежнему превышает спрос. На конец августа запасы в хранилищах в Северо-Западной Европе, Италии и Австрии достигли 62,3 млрд кубометров. Заполненность хранилищ составляет 94%.

В Нидерландах цена на газ сейчас пытается восстановиться после летнего падения до уровня ниже 10 евро за мегаватт-час. Однако опрошенные агентством эксперты предполагают, что цены в стране осенью могут упасть еще минимум на 20%. По словам трейдера из голландской энергетической компании PZEM, производители будут вынуждены добывать меньше газа, если цены упадут ниже определенной отметки.

В свою очередь, в российской компании «Газпром» заявили, что в этом году экспорт газа в Европейский союз сократится до 192 млрд кубометров — это на 4,5% меньше, чем в рекордном 2018 году. При этом средняя стоимость российского газа упадет на 13% по сравнению с показателем прошлого года.

А тем временем стали известны ценовые планы НАК «Нафтогаз Украины» на ближайшее время. Согласно пояснительной записке к проекту финансового плана «Нефтегаза», специалисты компании прогнозируют цену на природный газ для потребителей на условиях положения о наложении специальных обязательств (ПСО), то есть для населения, в размере 7 184,8 грн за тысячу кубометров (без НДС) на ноябрь и декабрь 2019 года.

В записке отмечается, что цена газа для потребителей, которые не попадают под действие ПСО, устанавливается «Нефтегазом» самостоятельно и составит 7 479,6 грн за тысячу кубометр (без НДС).

Стоит напомнить, что на данный момент цена природного газа составляет от 6 093, 81 до 6 789,09 грн за тысячу кубометров. Стоимость зависит от поставщика, которым является либо облгаз, либо горгаз, но в любом случае цена меньше планируемой на ноябрь-декабрь 2019 года. Таким образом, стоимость голубого топлива для населения может вырасти приблизительно на тысячу гривен.

Кстати, весьма любопытное заявление о дальнейших ценах на газ и, соответственно, тарифов на жилищно-коммунальные услуги сделал новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Он считает, что правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование на энергоносители.

«Когда политик начинает вмешиваться в цену на газ, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму. Этого не должно быть. Если есть какая-то часть населения, которая сама не справляется с рыночной ценой, государство должно помочь. Мы должны понять, кто это, и помочь прямо, вплоть до того, что оплатить стоимость этого ресурса.

Мы сейчас внимательно изучаем ситуацию на энергетических рынках. Конечно, трудно реагировать в первые недели работы на какие-то вызовы, которые появятся, но я думаю, что мы из любой ситуации найдем достойный выход", — отметил Алексей Гончарук.

О том, как могут измениться цены на газ для населения, «ФАКТАМ» рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ.

— Что будет с ценами на газ для населения? Недавно премьер-министр заявил, что правительство не должно вмешиваться административными методами в ценообразование на энергоносители. Во что это может вылиться?

— Думаю, что население готовят к тому, что уже в нынешнем отопительном сезоне так называемый режим ПСО (предполагающий специальные обязательства), по которому «Нафтогаз» продавал газ населению, будет отменен. Сейчас действует такая ценовая модель, при которой газ для населения не должен быть дороже трех индикаторов. Один индикатор — средневзвешенная цена на газ на Украинской энергетической бирже, второй — цена растаможки на западной границе, третий — фиксированные цены в режиме ПСО, которые сейчас приняты в системе «Нафтогаза».

Полагаю, что уже в этом отопительном сезоне данная модель будет отменена и население и предприятия теплокоммунэнерго будут переведены на рыночные закупки газа. Соответственно, цена на газ для населения и тарифы на отопление, горячую воду превратятся для людей в некий аналог цен на бензоколонках. Когда человек хочет заправить автомобиль, он смотрит на ценники на заправках. Но проблема в том, что авто можно поставить в гараж, если произошла девальвация гривни или резкий рост цен на энергоносители на мировых рынках. Автомобиль можно оставить на месяц-два. А с отоплением и горячей водой так не получится. К этому режиму жизни в условиях, когда цена постоянно меняется, правительство как раз и будет пытаться приучить украинцев в этом отопительном сезоне. Тем более что цены на газ, скорее всего, будут расти.

— Но сейчас цены относительно невысокие.

— Это лето, сезонный фактор. Сегодня в Европе газ стоит 110−120 долларов. Тут еще проблема в том, что даже если зимой он будет обходиться достаточно дешево, допустим, подорожает только в полтора раза, до 160−170 долларов, у нас стоимость почему-то всегда превращается в еще более значительную сумму. Происходит накрутка: НДС, транзитная составляющая, цена на вход в систему. То есть в Украине цена вырастает значительно. Поэтому, думаю, вряд ли газ будет дешевле 8 тысяч гривен за тысячу кубов. И даже если будет дешевле, все равно тарифы на отопление и горячую воду никто снижать не будет.

— У нас же еще есть собственная добыча газа. Она учитывается в балансе?

— Собственная добыча газа есть, но ее как раз хотят пустить на рынок — вот в чем проблема. Если отменят режим ПСО и переведут предприятия теплокоммунэнерго и население на покупку газа на рынке, то никто не обязывает «Нафтогаз» продавать газ исключительно этим покупателям. Они смогут продавать относительно дешевый газ украинской добычи, например, каким-то коммерческим организациям и предприятиям.

— То есть можно прогнозировать, что цена, скорее всего, вырастет?

— Полагаю, да. Вся система так называемых реформ, которая сейчас реализуется в газовом секторе, направлена на то, чтобы продавать дешевый газ украинской добычи крупным финансово-промышленным группам, то есть коммерческим потребителям, а дорогой импортный — населению и предприятиям теплокоммунэнерго. Эта модель будет реализована в ближайшие год-два и потом позволит успешно приватизировать ту же «Укргазодобычу», — подытожил Алексей Кущ.

Стоит напомнить, что сейчас у украинцев, самостоятельно закупающих газ для своих частных домохозяйств, есть возможность приобрести на зиму необходимый объем голубого топлива по нынешним ценам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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