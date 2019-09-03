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Происшествия

Кровавая драма над Львовщине: женщину нашли в мешке, мужчину — с перерезанным горлом

16:17 3 сентября 2019 21
Коса в траве
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В Стрыйский райотдел полиции Львовской области поступило сообщение от головы одного из сел района о загадочном убийстве. Он заявил, что в доме, который принадлежит 58-летнему местному жителю, обнаружен зашитый в мешок труп женщины. На теле видны следы насильственной смерти.

— Работавшая на месте происшествия следственно-оперативная группа установила личность погибшей — 37-летняя жительница села, которая больше двух недель считалась без вести пропавшей. Кроме того, рядом с домом в траве правоохранители нашли мертвого мужчину — хозяина дома. На теле была резаная рана шеи. Рядом с ним лежала коса со следами крови, — сообщает ГУ Национальной полиции во Львовской области.

По факту смерти женщины открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство», по факту смерти мужчины -«Умышленное убийство» с пометкой «Самоубийство». Тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Ведется расследование.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в центре города Днепр прохожие наткнулись на тело женщины без головы.

Неделей ранее на детской площадке в Днепре нашли облитый зеленкой труп мужчины. А под Николаевом в реке Южный Буг нашли тело мужчины, привязанное к якорю.

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