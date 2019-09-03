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Политика

ГБР завело дело на Парубия: в чем обвиняют экс-спикера Рады

16:15 3 сентября 2019 474
парубий
Инф. «ФАКТОВ»

Государственное бюро расследований обязали открыть уголовное производство против экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Такое решение принял Шевченковский районный суд Киева.

Заявление в ГБР было подано 5 июля. Подал его гражданин, имя которого не называется. Заявитель утверждает, что председатель Верховной Рады якобы препятствовал осуществлению избирательного права и тем самым нарушил ч. 4 ст. 157 Уголовного кодекса. Другие подробности о деле не разглашаются «в интересах следствия». Об этом сообщают Українськi Новини.

После того, как заявление гражданина в ГБР проигнорировали, автор пошел в суд. 22 июля судьи встали на сторону заявителя и обязали открыть уголовное производство. 20 августа бюро выполнило решение суда.

Напомним, ранее Парубий пожаловался, что Государственное бюро расследований своими расследованиями сорвало внедрение в Раде сенсорной электронной кнопки. ГБР решило проверить якобы нарушенные правила эксплуатации компьютерных систем при внедрении кнопки.

А другие парламентарии видят признаки того, что Государственное бюро расследований становится подконтрольным Андрею Портнову: его заявления бюро регистрирует, а депутатам в точно таком же праве отказывает. У политикума также вызывает тревогу постоянная утечка информации из Государственного бюро расследований, поскольку не исключено, что секретные сведения передаются представителям РФ.

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