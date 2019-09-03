Политика

Независимость НАБУ и ГБР — это важное условие для сохранения демократии в Украине и приближения нашего государства к европейским стандартам. Об этом заявила депутат от фракции «Европейская Солидарность» Виктория Сюмар.

«Базовым принципом при назначении руководства НАБУ и ГБР является независимость этих органов. И избираются они независимыми конкурсными комиссиями, а президент получает только право поставить свою подпись. Именно это и предусмотрено принятыми законами о ГБР и НАБУ. Но почему-то в предложенном законопроекте 1014 о праве президента создавать независимые регуляторные органы, назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР забыли об этом вспомнить», — сказала народный депутат.

Она подчеркнула, что полномочия президента четко закреплены в Конституции и касаются сферы ответственности главы государства — обороны и международной политики.

«Конституция Украины в разделе 5 четко определяет полномочия президента. Там есть полномочия, касающиеся сферы безопасности и обороны, есть полномочия, касающиеся внешней политики… У нас все так хорошо с безопасностью и обороной? У нас уже не стреляют на востоке? Нам нужны дополнительные полномочия в сфере хозяйствования и сфере экономики? У нас все так замечательно с внешней политикой? Мы сейчас можем потерять ключевого свидетеля по делу МН-17 и вывести Россию из Гаагского трибунала. Об этом мы сейчас не говорим… А говорим о том, что нам нужны дополнительные функции президента для хозяйственной деятельности», — отметила парламентарий.

Виктория Сюмар призвала новую власть не допускать ошибок президентов Кучмы и Януковича, которые пытались сосредоточить властные полномочия в своих руках.

«Напомню, у президента были такие полномочия. Это был Леонид Данилович Кучма. Закончилось Оранжевой революцией. Затем через суд Конституцию Кучмы их вернул себе Янукович. Поехал в Ростов.

Давайте не делать глупостей, давайте выполнять Конституцию. Попробуем по ней пожить. Уважать друг друга, а не пытаться сразу натянуть на себя кучу полномочий, для того чтобы создавать органы, перечень которых вы даже не подаете. А это реально правовой беспредел", — отметила Виктория Сюмар.

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