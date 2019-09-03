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Два нардепа сошлись в рукопашной в киевском ресторане: что не поделили
В центре Киева в ресторане на Днепровском спуске случился конфликт между депутатами: бывшим и действующим. Полиция получила сигнал о драке и прибыла на место происшествия. Пока официальное расследование не начато, сведения об инциденте в реестр расследований не внесены. Участник стычки утверждает, что поводом для спора стали разногласия по поводу депутатской неприкосновенности.
Как сообщает «Украинская правда», стычка в ресторане случилась вечером 2 сентября. Участниками конфликта стали депутат от фракции «Европейская солидарность» Сергей Алексеев и бывший нардеп от «Батьківщини» Руслан Богдан.
Депутат Алексеев заявил, что слухи о драке преувеличены, а 3 сентября, он, как и полагается парламентарию, был на своем рабочем месте в сессионном зале Верховной Рады.
Экс-депутат Богдан раскрыл чуть больше подробностей стычки. По его словам, конфликт возник на почве готовившегося голосования за отмену депутатской неприкосновенности. Якобы Богдан приводил аргументы в пользу отмены неприкосновенности, но несмотря на все доводы, оппонент не горел желанием голосовать. На вопрос о самочувствии Богдан дал понять, что стычка была без последствий, ничего не болит.
Напомним, 3 сентября Рада проголосовала за закон об ограничении неприкосновенности народных депутатов. За внесение изменений в статью 80 Конституции голосовали 373 депутата, в том числе и Сергей Алексеев.
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.