Происшествия

В Закарпатье 3 сентября, в семь часов утра, пограничники Чопского отряда задержали большую группу нелегальных мигрантов. Они двигались со стороны Словакии и пытались пересечь государственную границу Украины вне пунктов пропуска. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Пограничный наряд обнаружил 10 иностранцев азиатской внешности в лесу, неподалеку от населенного пункта Великий Березный. Правонарушителей задержали, о чем доложили в отдел пограничной службы. На помощь наряду выдвинулась группа реагирования. И неподалеку от того места, где пограничники обнаружили нелегалов, были задержаны еще 14 выходцев из стран Азии.

Их сопровождающие, так называемые переправщики, пытались помешать задержанию нарушителей границы. Пограничники были вынуждены применить табельное оружие.

— Около пяти человек, которые сопровождали нелегалов, так называемые переправщики, стали приближаться к пограничному наряду, угрожая расправой, — рассказал «ФАКТАМ» Андрей Демченко, пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины. — Случаи нападения на пограничников и даже попытки отобрать у них табельное оружие в последнее время фиксировались неоднократно, поэтому испытывать судьбу сотрудники не стали. Предупредив о применении табельного оружие, они сделали несколько предупредительных выстрелов вверх. Переправщики бежали. Не исключено, что это была лишь часть группы переправщиков.

Часто они действуют сообща: одни отвлекают — провоцируют пограничников и даже нападают на наряд. Другие тем временем уводят нелегалов людей, которых собрались переправить через границу.

Таким образом, люди, которые занимаются этим незаконным бизнесом, борются за свое «реноме» на черном рынке. На каждом нелегальном мигранте они зарабатывают по нескольку тысяч долларов.

В итоге пограничники задержали 12 граждан Бангладеш, 8 — Вьетнама, 3 — Шри-Ланки и один — Афганистана.

Андрей Демченко не исключил, что это была не единственная группа нарушителей границы. Поэтому местность прочесывают в поисках нелегальных мигрантов и их сопровождающих, подъездные пути к границе перекрыли.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на рынке в Киеве задержали более 140 мигрантов, которые занимались реализацией овощей и фруктов. Среди мигрантов обнаружились носители опасной инфекции.

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