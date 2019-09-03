Происшествия

Автопобоище на Житомирской трассе под Киевом: повреждены шесть авто, есть пострадавшие (фото)

Днем 3 сентября под Киевом недалеко от полицейского КП из-за ДТП образовался огромный затор. Движение транспорта в сторону столицы значительно осложнили разбросанные и опрокинутые машины: грузовик Volvo, микроавтобусы Volkswagen и Mercedes-Benz, Mitsubishi и Ford. Корреспондент «ФАКТОВ» побывал на месте происшествия.

По предварительным данным, загруженная фура Volvo ударила сразу несколько двигавшихся впереди машин.

Представитель компании Volvo утверждает, что во всем виноват еще один микроавтобус, который спровоцировал столкновение, ударил в левый борт Mercedes и скрылся с места происшествия.

Ведутся его поиски. Кто и в какой степени виновен в случившемся, установит следствие.

В ДТП были травмированы несколько человек. Один из пострадавших госпитализирован.

Дальше по трассе полиция пустила транспорт по встречной полосе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в Одесской области — в Измаиле столкнулись микроавтобус и легковушка. В больницы попали трое взрослых и двое детей (в возрасте одного года и двух лет). Под Николаевом в этот же день пассажирский автобус, который возит курортников из Киева в Железный Порт, столкнул с дороги полицейскую машину. В результате она врезалась в дерево.

А накануне в Киеве 50-летний водитель грузовика умер прямо за рулем.

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