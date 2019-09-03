Рада одобрила сокращение числа нардепов до 300

Украина

Верховная Рада предварительно одобрила законопроект о сокращении количества депутатов до 300 и направила документ в Конституционный Суд. За такое решение проголосовали 258 парламентариев.

Законопроект был внесен в Раду 29 августа президентом Зеленским. Проект оперативно прошел стадию комитетских слушаний. 3 сентября депутаты проголосовали за то, чтобы включить проект в повестку дня сессии, но вернутся к его рассмотрению, только когда свое слово скажет Конституционный Суд.

Обращаться за одобрением к судьям КСУ депутатам необходимо, поскольку проект вносит правки в две статьи Основного закона (статьи 76 и 77).

Кроме сокращения численности народных избранников, планируется еще закрепить в Конституции исключительно пропорциональную избирательную систему (вместо смешанной, как сейчас).

Предполагается, что депутаты будут выбираться на пять лет. Сохранится требование, что депутатом может быть гражданин Украины старше 21 года, не лишенный права голоса, проживающий в стране последние пять лет. Добавлен пункт о том, что парламентарий должен владеть государственным языком.

Напомним, еще одно важное решение по итогам заседания Рады 3 сентября касалось отмены депутатской неприкосновенности. Депутаты проголосовали за закон, но из-за нарушенной процедуры есть риск, что новая норма так и не заработает.

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