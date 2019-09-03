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Маленькая бельгийская принцесса пришла в школу в украинской вышиванке (фото)

Пока в Украине спорят, нужна ли школьникам форма и какой она должна быть в праздничные дни и будни, неожиданную поддержку школьным вышиванкам выразила принцесса Бельгии. 11-летняя Элеонора пришла на учебу в белой вышиванке с крайно-черным узором. Вышитая блузка отлично сочеталась с темными брюками и обувью в спортивном стиле.

Фото из школы, где учится принцесса Элеонора, опубликовало посольство Украины в Бельгии.

В украинском сегменте соцсетей восхищаются, как вышиванка стала ненавязчивым, но колоритным элементом стильного образа девочки-подростка.

Напомним, украинские звезды на 2 сентября также облачались в вышиванки, хоть и не массово. Так, в вышитой блузке привела в школу детей Маричка Падалко.

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