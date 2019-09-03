Родная мать держала сына-инвалида на цепи: подробности шокирующей истории

Происшествия

Молодого жителя Днепропетровской области родные держали на цепи, чтобы он не сбежал и оставался для семьи источником дохода. Начисляемую мужчине пенсию по инвалидности родственники тратили по своему усмотрению. Этот скандальный случай в Солонянском районе сейчас расследует полиция области.

Получив сигнал от соседей, полицейские прибыли по указанному адресу. Сведения информаторов подтвердились. 36-летнего мужчину держали на привязи, причем заковала сына в цепи родная мать.

Мужчину освободили и поместили в больницу. Против новоявленных рабовладельцев собираются открыть уголовное производство о незаконном лишении человека свободы (ст. 146 Уголовного кодекса).

Напомним, случаи издевательства над слабыми членами семьи со стороны старших родственников недавно выявили в Днепре, а под Сумами отец держал на цепи сына.

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