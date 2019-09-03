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На турецком курорте погиб еще один ребенок из России
На курортах Турции уже вторая за сезон трагедия с юными туристами из России. В первом случае 12-летняя туристка из Санкт-Петербурга не смогла выбраться из бассейна, попав в отверстие сливной трубы. А 3 сентября новый трагический инцидент случился в Окурджаларе — шестилетняя девочка утонула в бассейне отеля.
Ребенок стал жертвой несчастного случая при спуске с водной горки. ЧП случилось в бассейне отеля Maya World Beach. Пострадавшую девочку увезли в медучреждение, но врачи признали, что ничем помочь уже не смогут.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как выбрать страховку, отправляясь на зарубежные курорты, и в каких случаях страховая компания, скорее всего, откажет в выплате.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.