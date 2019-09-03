25.09 / 25.34 27.42 / 27.84
Киев: +28
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

На турецком курорте погиб еще один ребенок из России

22:15 3 сентября 2019 394
курорт
Инф. «ФАКТОВ»

На курортах Турции уже вторая за сезон трагедия с юными туристами из России. В первом случае 12-летняя туристка из Санкт-Петербурга не смогла выбраться из бассейна, попав в отверстие сливной трубы. А 3 сентября новый трагический инцидент случился в Окурджаларе — шестилетняя девочка утонула в бассейне отеля.

Ребенок стал жертвой несчастного случая при спуске с водной горки. ЧП случилось в бассейне отеля Maya World Beach. Пострадавшую девочку увезли в медучреждение, но врачи признали, что ничем помочь уже не смогут.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как выбрать страховку, отправляясь на зарубежные курорты, и в каких случаях страховая компания, скорее всего, откажет в выплате.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер