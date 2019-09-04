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Отец Бритни Спирс избил ее 13-летнего сына: вмешалась полиция (фото)
Бывший муж поп-звезды Бритни Спирс Кевин Федерлайн подал жалобу в полицию на ее отца Джейми Спирса. Кевин утверждает, что 67-летний Джейми избил своего 13-летнего внука Шона. Как сообщает издание The Blast, жалоба была подана спустя несколько часов после того, как суд постановил передать Федерлайну право приоритетной опеки над детьми. Если до сих пор они с певицей делили опеку над сыновьями поровну — 50 на 50 процентов, то теперь, как сообщает издание People, доля Федерлайна увеличились до 90 процентов. Эти условия были согласованы с певицей. По словам адвоката ее бывшего мужа, это было правильное решение с ее стороны, поскольку так Шон и его 12-летний брат Джейден будут в большей безопасности. Видеться со своими детьми Спирс теперь сможет только в присутствии еще одного взрослого, кандидатуру которого должен одобрить Федерлайн.
Дедушке, обвиняемому в домашнем насилии, запрещено приближаться к внукам. Подробности инцидента пока точно неизвестно. по некоторым данным, Джейми ворвался к Шону в комнату, сломав дверь, и «яростно тряс его» после ссоры — в присутствии младшего брата мальчика.
У 41-летнего танцора и рэпера Кевина помимо сыновей от Бритни, на которой он был женат с 2004 по 2007 год, имеется еще 17-летняя дочь Кори и 15-летний сын Кейлеб от актрисы Шар Джексон. А в 2013 году Кевин женился повторно на волейболистке Виктории Принс, которая родила ему двух дочерей — Пейтон Мари и Джордан Кей, которым сейчас пять и восемь лет, соответственно.
Джейми Спирс был назначен официальным опекуном дочери и ее имущества в 2008 году, поскольку после развода с танцовщиком Федерлайном Бритни начала вести себя неадекватно и ей пришлось пройти курс реабилитации. Теперь певица добивается отмены опеки.
Ранее звезда заявила, что Джейми Спирс против воли самой Бритни поместил ее в психиатрическую клинику и принуждал принимать лекарства. Показания поп-принцессы подтверждает ее мать Линн.
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