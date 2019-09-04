Стоит ли покупать доллары в ближайшие дни: эксперты озвучили валютный прогноз

Деньги

Анализируя текущий курс гривни к доллару, эксперты согласны, что в ближайшее время не предполагается резких курсовых скачков. Курсовое соотношение в паре гривня-доллар не превысит отметку 25,2 UAH/USD. Такой прогноз дали финансовые аналитики, опрошенные «ФАКТАМИ».

«Вероятно, в ближайшее время гривня продолжит консолидироваться на текущих уровнях и не выйдет из сложившегося диапазона 25−25,2 гривни за доллар», — считает руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин.

По мнению аналитика компании «Альпари» Максима Пархоменко, позиции национальной валюты укрепил недавно проведенный аукцион по продаже гособлигаций. В ближайшее время предстоят еще одни такие торги, что снова подстегнет спрос на гривню.

«Курс гривни в паре с долларом останется на текущей рабочей неделе в рамках диапазона 25,10−25,20 грн, а евро — на уровне 27,7−27,9 грн», — считает Пархоменко.

Напомним, на заседании Национального банка Украины 4−5 сентября могут принять решения, от которых напрямую зависит валютный курс. Подробно об этом в материале «ФАКТОВ» «Доллар падает, и это не предел: эксперты назвали причины».

А в США полагают, что в настоящий момент курс гривня/доллар искусственно удерживается, что может обернуться резким курсовым ослаблением украинской валюты в третьем квартале 2019 года.

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