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Под присмотром полиции: в сети показали видео обычной школьной линейки в России
Видеорепортажи с школьных линеек в России продемонстрировали яркую особенность соседнего государства. Во-первых, массовые собрания, чем бы они ни являлись, пусть даже школьным праздником, проводятся под присмотром полиции. Во-вторых, сами участники очень боятся, что их собрание могут воспринять как акцию протеста и нелояльность к власти.
Так, на записи с школьной линейки видно, чем обернулась попытка привлечь внимание к ветхому состоянию учебного заведения. Мужчина-активист, пытавшийся заявить об аварийном здании и угрозе для детей, понимания у собравшихся не нашел. Гражданину попытались отключить микрофон. Когда это не помогло, полиция решила силой заставить мужчину удалиться. Тем временем организаторы линейки применили тактику игнора: на выступавшего не обращали внимание, а школьное мероприятие шло своим чередом.
Любопытно, что среди собравшейся толпы не нашлось того, кто бы прислушался к опасениям мужчины. Народ лишь возмущался, что гражданин «портит детям праздник», «пугает детей» и нужно вызывать полицейский наряд. «Неси свои заявления после праздника» «Это не та площадка», — кричали недовольные.
Напомним, ранее в России, чтобы удержать граждан от участия в протестах, были инициированы процессы о лишении митингующих родительских прав.
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