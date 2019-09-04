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Нардеп от "Слуги народа" влипла в скандал из-за интимной переписки в Раде: появилась ее реакция
Народный депутат от «Слуги народа» Елена Криворучкина попала в объективы фотокамер, когда во время заседания Рады писала интимные SMS. Парламентарий попыталась оправдаться: дескать, все мы люди. Попутно Криворучкина попыталась обвинить журналистов во вмешательстве в частную жизнь. Прозвучало это не очень убедительно, в ответ на обвинения депутату объяснили, что разумнее было бы просто промолчать.
На заседании Верховной Рады Криворучкина активно переписывалась с абонентом, обозначенным в контактах как «Любимый». Он называл собеседницу в переписке «Зеленой кнопочкой» (судя по всему, из-за специфического бейджика, который Криворучкина носит вместо депутатского значка).
«Неприкосновенность сняли. Теперь хочу заниматься с тобой любовью день и ночь», — говорилось в SMS Криворучкиной.
После того, как фривольные SMS стали достоянием гласности, парламентарий попыталась оправдаться. «Я — не только депутат, я, прежде всего, человек. Я люблю, путешествую и дышу. Что же, теперь вся Украина знает, что у меня есть отношения», — написала депутат в Facebook. «Во-вторых, переписывалась я в официальный перерыв. В-третьих, не завидуйте», — добавила она.
Заявление от депутата не понравилось публике. В соцсетях напоминают: дама сама признала, что переписку вела во время заседания Рады. А «слабость человеческой природы» — в принципе плохое оправдание.
«При таком тексте смс „Слуга народа“ звучит как-то пошло и не в том контексте»;
«Сейчас я вижу депутата на рабочем месте. По каким признакам видно, что это рабочий перерыв? Тот случай, когда лучше бы молчала!»;
«Личными делами заниматься надо в свободное от работы время», — напоминают депутату.
Напомним, ранее на переписке с использованием грубого мата поймали депутата от «Слуги народа» Михаила Радуцкого.
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