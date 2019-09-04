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Происшествия

На одесском курорте из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок

11:12 4 сентября 2019 22
Ребенок в окне
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В курортном городе Черноморск под Одессой ребенок выпал из окна жилой многоэтажки, расположенной по соседству с развлекательным центром «Метрополис». Двухлетний мальчик получил открытую черепно-мозговую травму. Оценив тяжесть травмы, врачи местной больницы приняли решение срочно транспортировать маленького пациента Одесскую областную детскую клиническую больницу. К сожалению, реанимационные процедуры не помогли, ребенок умер.

Как сообщили в полиции, обстоятельства ЧП выясняются. Уже известно, что семья приехала из соседней области на отдых в Черноморск и остановилась в своей квартире. Мать мальчика и его бабушка пошли по делам, ребенок остался дома с дедушкой. После падения ребенка мужчина сразу вызвал скорую помощь, но все попытки медиков спасти мальчика оказались напрасными.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 «Умышленное убийство» с пометкой «Несчастный случай».

Недавно подобная трагедия произошла в самой Одессе: там из окна высотки выпал ребенок полутора лет. Он оперся на противомоскитную сетку, установленную в раме окна. Месяцем ранее, как сообщали «ФАКТЫ», в том же районе Одессы при подобных обстоятельствах погибла пятилетняя девочка, выпавшая с 10-го этажа.

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