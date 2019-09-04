- 11:12 На одесском курорте из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок
- 11:10 53-летняя Сальма Хайек восхитила шикарной фигурой
- 11:04 Седьмая молодость пришла: Алла Пугачева взбудоражила сеть фото без макияжа
- 10:56 Где смотреть онлайн Сербия – Португалия: расписание трансляций матчей отбора к Евро-2020
- 10:55 В Киеве маршрутчик вез пассажиров по встречной полосе: видео вызвало гнев сети
- 10:50 В Полтаве маньяк напал на ребенка посреди улицы: подробности ЧП
- 10:41 Романтические встречи и новая должность: гороскоп на сентябрь для всех знаков зодиака
- 10:35 Популярный российский актер похудел на 100 килограммов: фото до и после
- 10:34 Самая высокооплачиваемая модель в мире станцевала в сапогах, показав шикарные ноги в рекламном ролике
- 10:28 Экс-футболист «Реала» влип в громкий скандал из-за детского порно
- 10:27 Аппетит приходит во время еды: Лавров "спалился" с планами о создании новых "ДНР"-"ЛНР"
- 10:12 Хотела сохранить семью: Слава Каминская рассказала о непростых отношениях с бывшем мужем
На одесском курорте из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок
В курортном городе Черноморск под Одессой ребенок выпал из окна жилой многоэтажки, расположенной по соседству с развлекательным центром «Метрополис». Двухлетний мальчик получил открытую черепно-мозговую травму. Оценив тяжесть травмы, врачи местной больницы приняли решение срочно транспортировать маленького пациента Одесскую областную детскую клиническую больницу. К сожалению, реанимационные процедуры не помогли, ребенок умер.
Как сообщили в полиции, обстоятельства ЧП выясняются. Уже известно, что семья приехала из соседней области на отдых в Черноморск и остановилась в своей квартире. Мать мальчика и его бабушка пошли по делам, ребенок остался дома с дедушкой. После падения ребенка мужчина сразу вызвал скорую помощь, но все попытки медиков спасти мальчика оказались напрасными.
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 115 «Умышленное убийство» с пометкой «Несчастный случай».
Недавно подобная трагедия произошла в самой Одессе: там из окна высотки выпал ребенок полутора лет. Он оперся на противомоскитную сетку, установленную в раме окна. Месяцем ранее, как сообщали «ФАКТЫ», в том же районе Одессы при подобных обстоятельствах погибла пятилетняя девочка, выпавшая с 10-го этажа.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»