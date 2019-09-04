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Во двор ректора тернопольского университета бросили взрывчатку: фото и видео с места взрыва
На окраине Тернополя в селе Петриков 4 сентября прогремел взрыв. Около восьми часов утра сработало взрывное устройство во дворе дома ректора ТНЭУ Андрея Крисоватого.
Взрывпакет во двор ректора подбросили неизвестные. Хозяин дома поднял сверток, оставленный у ворот, и тот взорвался прямо в руках. 53-летнего ректора госпитализировали в тяжелом состоянии с травмами конечностей. По информации тернопольского агентства «20 минут», одна из кистей пострадавшего была механически ампутирована при взрыве.
Пострадала и находившаяся рядом супруга ректора — она просила мужа не приближаться к подозрительному свертку, но сказала это слишком поздно. Женщину также отвезли в областную больницу.
Соседи ректора говорят, что «скорая» ехала очень долго, запутавшись в сложной нумерации домов в селе.
Остатки на месте взрыва говорят о том, что неизвестные преступники, возможно использовали вещества из класса пластитов — пластичную взрывчатку.
По предварительной информации, рядом со взрывпакетом была еще и записка с угрозами: ректору напомнили известное выражение на латыни — «memento mori» (помни, что смертен).
Улица Тернопольская, где находится дом ректора, перекрыта. На месте взрыва работают кинологи, специалисты-взрывотехники, следственная группа.
Напомним, похожий случай расследовала полиция Одессы — ректору вуза взрывное устройство прикрепили к автомобилю. А во Львове неизвестные пытались взорвать местного бизнесмена, но кустарное устройство не сработало в полную силу.
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