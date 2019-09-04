Деньги

Доллар дорожает, а евро дешевеет: что происходит с курсами и чего ждать дальше

С начала недели доллар немного подорожал, а евро, напротив, подешевел. В среду, 4 сентября, Национальный банк Украины установил официальные курсы на уровне 25,30 грн за доллар и 27,67 грн за евро. Наличные доллары банки покупают в среднем по 25,08 грн, продают — по 25,33 грн. Средний курс покупки наличного евро составляет 27,44 грн, продажи — 27,83 грн.

«В последнее время курс гривни удерживается на отметке 25,20 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — В рамках последней недели не наблюдалось изменений в динамике курса как относительно доллара, так и евро. Во вторник, 3 августа, Министерство финансов провело новый выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с общей эмиссией на уровне 1,9 млрд грн. В целом аукцион прошел успешно и позволил снизить общую доходность бумаг на фоне более высокого спроса, что и выражается в спросе на гривню. В следующую среду ожидается выпуск большого объема бумаг, что может сформировать давление на доллар и позволить снизить его курс до 25 гривен.

Также завтра будет принято решение по учетной ставке НБУ. В данный момент существует вероятность снижения ставки к более низким отметкам. В рамках будущей недели курс будет находиться в диапазоне 25,0−25,2 грн за доллар и до конца недели из него не выйдет", — считает Пархоменко.

Стоит отметить, что на отечественный валютный рынок влияют и внешние факторы. В частности, сейчас банки Европейского союза испытывают нехватку долларов, поскольку ликвидность американской валюты сжимается, что приводит к ее укреплению. Одной из причин происходящего стала масштабная программа заимствований Соединенных Штатов. В частности, за III квартал американский Минфин планирует занять 434 млрд долларов. Такой объем можно сравнить лишь с кризисными 2008−2009 годами.

«На мировых рынках курс доллара США в августе вырос на 0,12% относительно корзины мировых валют, — сообщил «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Способствовало этому ослабление европейских валют на фоне запуска Brexit, а также жесткая позиция ФРС США по дальнейшему ослаблению учетной ставки. Евро на мировых рынках в августе снизился под влиянием Brexit и укреплением позиций доллара США.

Курс гривни в сентябре может стабилизироваться на уровне 25,0−25,8 грн за доллар. Однако если инвестиционная активность со стороны нерезидентов повысится и украинский капитал начнет возвращаться в страну в преддверии открытия рынка земли, гривня может укрепиться до 24,7−25,3 грн за доллар. Рекордный спрос на украинские внутренние долговые бумаги со стороны нерезидентов, вероятно, сохранится в сентябре. В августе иностранные инвесторы смогли увеличить объем вложений в ОВГЗ на 18,9% - до 84,5 млрд грн.

В целом курс гривни демонстрирует тенденции к укреплению и деньги нерезидентов продолжают идти в страну. Рост экономики и жесткая монетарная политика НБУ создали предпосылки к тому, чтобы инвесторы расценивали Украину как страну для быстрого и высокого заработка. Усиливает позиции гривни и ожидаемое в сентябре-октябре возобновление сотрудничества с МВФ, что наряду с заявленными новым правительством реформами и стабилизацией рынка позволит Украине получить более высокий инвестиционный рейтинг от рейтинговых агентств.

В то же время борьба с контрабандой и активная антикоррупционная политика снизят объем наличного валютного рынка, в первую очередь — серого и черного рынков.

Однако существуют факторы, которые будут сдерживать укрепление гривни. Во-первых, негативная конъюнктура на мировых сырьевых рынках, падение цен на зерно, руду и металлы будут замедлять поступления иностранной валюты в страну. Во-вторых, торможение глобальной торговли и риски рецессии в мировой экономике давят на настроения инвесторов, которые ищут спасение капитала в золоте и долларе США, что ограничивает инвестиции в развивающие экономики, такие как Украина. В-третьих, с началом делового сезона активизируются импортеры, пользующиеся моментом в период крепкой гривни. Вместе с тем внешнеторговый баланс остается дефицитным и поддерживает девальвационные ожидания, так как крепкая гривня делает украинские товары на мировых рынках менее конкурентоспособными и ограничивает бюджетные поступления от внешнеэкономической деятельности", — отметил Шевчишин.

Многие специалисты считают, что период укрепления национальной валюты вскоре может закончиться.

«То укрепление гривни по отношению к доллару, которое мы сейчас наблюдаем, является следствием нескольких факторов, — сообщил порталу ГолосUA экономист Андрей Новак. — Во-первых, это снижение спроса на валюту и, соответственно, увеличение спроса на гривню, которое спровоцировано высокими ставками по нашим облигациям внутреннего государственного займа. Второй фактор — очередной год мы имеем рекорды урожая сельхозпродукции, рекорды экспорта нашего аграрного сектора, и это тоже фактор в пользу гривни. Третий фактор — не уменьшается, а увеличивается прямой валютный поток от наших заробитчан, который перекрывает негативное сальдо, имеющееся у нас сегодня. Еще один фактор — сезон отпусков. Мы понимаем, что большинство украинцев отдыхают внутри страны и используют гривню.

Однако с осени практически все эти факторы завершатся и, наоборот, будет повышен спрос на иностранную валюту. Тогда можно будет ожидать возобновления девальвации гривни", — отметил Новак.

Напомним, что, как сообщил «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров, ключевым событием для нашей валюты в ближайшее время станет заседание Национального банка Украины, которое состоится 4−5 сентября. Ожидается, что регулятор снизит свою учетную ставку. Эксперты не исключают, что в этот раз НБУ уменьшит ставку на 1%, до уровня 16%, а возможно, даже и до 15,5%

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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