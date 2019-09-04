Российский военный утонул в танке

Мир

Неординарный случай произошел в России на военных учениях в Забайкальском крае. Военные, осваивая способы преодоления водных преград, утопили танк вместе с инструктором. Инцидент случился на военном полигоне в поселке Песчанка возле Читы.

Кроме инструктора, в кабине танка находился еще и механик, который как раз обучался вождению в сложных условиях. Механику посчастливилось выбраться, а инструктор до последнего пытался завести заглохшую боевую машину.

Напомним, российская военная техника нередко в ответственный момент выходит из строя. Так, жители Курска могли наблюдать как на улице опрокинулся танк Т-34. А у берегов Крыма россияне хотели повторить знаменитый рейд времен Второй мировой войны с форсированием Керченского пролива. Операция не удалась: у бронетехники заглох двигатель и обнаружилась течь.

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