Специалисты в шоке: смертоносный ураган «Дориан» внезапно остановился и начал разрастаться

Мир

Около миллиона жителей юга Соединенных Штатов получили в первые дни сентября распоряжение об эвакуации. Причиной тому стал первый в нынешнем году ураган. Его имя «Дориан». Начиналось все традиционно: тропический шторм стремительно набирал силу, перерос в ураган и достиг редкой пятой категории. Скорость ветра превышала 300 километров в час! Волны достигали семи метров по высоте.

Речь шла об одном из мощнейших ураганов за всю историю наблюдений. Как утверждает газета The Washington Post, «Дориан» делит первое место по силе удара с «Ураганом Дня труда», который обрушился на Флориду 2 сентября 1935 года, а по скорости ветра уступает в Атлантике лишь «Аллену» (ураган 1980 года).

Прогнозы по «Дориану» были самыми неутешительными, поэтому в ряде американских штатов население бросилось запасаться питьевой водой, лекарствами, бензином, продуктами питания длительного хранения. Полки в супермаркетах опустели. Окна домов забивались деревянными щитами. На шоссе возникли многокилометровые пробки: десятки тысяч американцев направлялись на север, в более безопасные места.

Люди с опасением смотрели выпуски экстренных новостей. Свой первый удар «Дориан» нанес по Багамам. Премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис заявил: «Мы находимся в ситуации исторической трагедии». «Дориан» стал самым разрушительным ураганом в истории архипелага. По меньшей мере пять человек погибли. Есть пропавшие без вести. Около 13 тысяч жилых домов разрушены или серьезно пострадали в результате сильного ветра и дождей. Кроме того, наводнения привели к появлению в колодцах морской воды.

От Багамских островов до побережья США всего 90 километров. Власти пяти американских штатов — Виргинии, Северной Каролины, Южной Каролины, Джорджии и Флориды — ввели чрезвычайное положение. Президент США Дональд Трамп поддержал их решение на федеральном уровне, что делает возможным оказание финансовой помощи из федерального бюджета районам, которые могут оказаться в зоне стихийного бедствия. На этой территории проживает примерно 19 миллионов человек.

И вдруг «Дориан» остановился! Это противоречит всем законам природы. За ночь со 2 на 3 сентября ураган сдвинулся лишь на 15 километров. Он движется всего со скоростью примерно 1,5 километра в час. На деле это выглядит так, словно «Дориан» завис над Багамскими островами. Специалисты разводят руками. Обычно ураган приходит и уходит, а «Дориан» стоит на месте уже больше суток. При этом он теряет силу. Его уже понизили до второй категории.

Как объясняют метеорологи, дело в крайне необычном стечении обстоятельств и расположении двух атмосферных фронтов. В высоких слоях атмосферы сейчас безветренно, что заставляет ураган буксовать на месте. Это приносит Багамам многочисленные разрушения, но вместе с тем может ослабить удар, который он нанесет по Флориде и другим южным штатам.

Еще одна особенность «Дориана» — он слабеет, но разрастается. Подобное случается только с самыми сильными ураганами. Ветер в его центре достигает такой силы, что воронка не выдерживает и начинает словно обрушиваться сверху. Ураган растет в диаметре, следовательно, увеличивается область возможных разрушений. Становится еще сложнее предсказать дальнейшее движение урагана.

Потеря силы вовсе не означает, что опасность уменьшилась или вовсе миновала. Например, ураган «Катрина» в 2005 году стал самым разрушительным в истории США. Погибли более тысячи человек. При этом в момент удара по Новому Орлеану он являлся ураганом третьей категории и лишь шестым по силе за всю историю наблюдений в Атлантике.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что первой жертвой обрушившегося на Багамы урагана «Дориан», стал семилетний мальчик. А его сестра пропала без вести.

«ФАКТЫ» также писали о том, как спецотряд «Охотники за ураганами» на своем самолете влетели в самый центр «Дориана» и сняли там видео.

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