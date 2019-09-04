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Происшествия

В Белой Церкви женщина грабила детей на игровых площадках: в полиции показали ее фото

13:29 4 сентября 2019 124
детская площадка
Инф. «ФАКТОВ»

В Киевской области полиция ищет тех, кто пострадал от рук ловкой мошенницы, работающей на детских площадках. 33-летняя жительница Белой Церкви находила на игровых аттракционах доверчивых детей и выманивала у них золотые украшения. Иногда ювелирные изделия не выманивались, а были банально украдены.

Сейчас гражданка под следствием. Ей инкриминируют кражу и мошенничество (ч.1 ст. 185 и ч.1 ст. 190 Уголовного кодекса). Полиция подозревает, что обманутых детей может быть намного больше, чем до сих пор известно следствию, а потому правоохранители просят отозваться семьи, попавшиеся на удочку злоумышленницы.

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Напомним, ранее в Днепре задержали «на горячем» мужчину, отбиравшего у детей мобильные телефоны, а в Киеве вычислили воровку, «обчистившую» детскую коляску.

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