Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рвет и мечет: Brexit могут отложить

Мир

Утром 4 сентября все британские газеты вышли с заголовками, в которых говорилось о первом крупном поражении правительства Бориса Джонсона. Накануне вечером в Палате общин (нижняя палата парламента Великобритании) состоялось важное голосование. Депутаты большинством голосов приняли решение, которым фактически перехватили у премьер-министра контроль над процессом выхода страны из состава Евросоюза.

Это было первое заседание Палаты общин после летних каникул. Напомним, Джонсон возглавил новое правительство в конце июля. И весь август пользовался возможностью самостоятельно выстраивать свою позицию по Brexit. Она заключается в том, что Британия выйдет из ЕС 31 октября и ни днем позже независимо от того, будет ли подписано соглашение об условиях «развода» с Брюсселем или нет.

Депутаты внесли в повестку дня заседания Палаты общин на вечер 4 сентября голосование по законопроекту, который, в случае принятия, запретит Джонсону осуществить Brexit без договора с ЕС. Этот же законопроект обяжет премьер-министра обратиться к Брюсселю с просьбой отсрочить выход до 31 января 2020 года.

Стало очевидно, что Борис Джонсон не пользуется безоговорочной поддержкой внутри Консервативной партии, лидером которой является немногим больше месяца. Премьер рвет и мечет. Джонсон грозит теперь исключить из партии тех депутатов парламента, которые посмели устроить бунт против него. А это известные, пользующиеся уважением политики, включая внука Уинстона Черчилля Николаса Сомса. В общей сложности лишиться партбилета рискует 21 консерватор. Их формальным лидером пресса называет бывшего министра финансов Великобритании Филипа Хэммонда.

Сразу после голосования, обернувшегося для него поражением, Джонсон объявил, что, если 4 сентября депутаты примут закон, запрещающий Британии покидать ЕС без договора с Брюсселем, он будет добиваться проведения досрочных парламентских выборов. И назначит их на октябрь. Сделать это Джонсону будет не так просто — нужна поддержка двух третей членов Палаты общин.

Премьер-министр снова и снова обращается к депутатам с призывом не мешать ему в вопросе Brexit. Джонсон утверждает, что за август многого добился от Брюсселя. Он напомнил о своих договоренностях с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которые дали принципиальное согласие на рассмотрение нового договора по условиям выхода Британии из состава ЕС. Сейчас от Лондона ждут конкретных предложений. Джонсон уверен, что его твердая позиция вынудит лидеров ЕС пойти на уступки, выгодные британцам. Он обещает привезти в Лондон новый проект соглашения по Brexit, который понравится Палате общин, будет ею изучен и одобрен.

Однако британские СМИ полагают, что законопроект, раздражающий Джонсона, все же будет принят. И тогда он воплотит две своих угрозы в жизнь: устроит чистку в партийных рядах и поставит на голосование вопрос о досрочных парламентских выборах. Именно обновление состава нижней палаты парламента, полагают газеты, является оптимальным выходом из возникшего политического кризиса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в британской прессе был опубликован секретный документ, подготовленный для правительства Джонсона, в котором указаны последствия выхода Великобритании из состава ЕС без соглашения. Публикация этого анализа вызвала громкий скандал.

Фото: Офис президента Украины

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