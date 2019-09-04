Конкурс едоков в Одессе: 2 кг фаршированной рыбы за 12 минут (фото)

Стиль жизни

В центре Одессы провели международный чемпионат по скоростному поеданию фаршированной рыбы. Действо состоялось вечером 3 сентября в Летнем театре, располагающемся в Городском саду (соседствующим со знаменитой улицей Дерибасовской), в рамках празднования 225-летия со дня основания города. Такой чемпионат в Одессе проходит впервые.

Перед началом состязания участникам и многочисленных зрителям продемонстрировали видео подобных конкурсов в Лас- Вегасе, Нью-Йорке и Атлантик-Сити.

Судьей одесского первенства стал многократный чемпион мира по скоростному поеданию, член IFECO (Международная федерация соревнований по еде) Олег Жорницкий. Продюсером выступил Алекс Гутмахер. Оба — одесситы, ныне проживающие в США.

В чемпионате участвовали настоящие «патриоты» фаршированной рыбы, причем не только одесситы, но и гости города. Девять претендентов: 2 женщины и 7 мужчин в возрасте от 34 до 56 лет (по условиям чемпионата участникам должно было быть больше 21 года). Страстные любители фаршированной рыбы, воспитанные на семейных традициях, были готовы «желудком подтвердить» звание чемпиона. Однако для этого необходимо было в скоростном режиме съесть 2 килограмма рыбы фиш.

Семейная традиция стала одной из фишек чемпионата. В нем участвовал и одесский «подряд»: теща Марина Сигал и зять Сергей Цырун.

«То, что фаршированная рыба — подлинный деликатес, вам подтвердят не только сегодняшние соревнующиеся, но и простые одесситы, которые постоянно приобретают „рыбу фиш“ в нашей кулинарии, — рассказал „ФАКТАМ“ опытный повар Виталий Зелинский. — Вот и нынче я приготовил это блюдо для чемпионата из лучших пород рыбы — карпа, толстолобика и судака. Плюс лучок, поджаренный на сливочном масле, сдобная сладкая булочка, вымоченная в молоке… Словом, пальчики оближешь».

Перед каждым претендентом на стол поставили по 2 кг фаршированной рыбы, порезанной ломтями и уложенной в четыре пластиковых судочка (по 0,5 кг в каждом). Рядом — бутылки с минеральной негазированной водой и салфетки. Вместе с отмашкой «Старт!» зазвучала музыка, тоже сугубо в одесском стиле: знаменитые «Семь сорок», «Хава нагила», песни в исполнении Леонида Утесова. Правда, в ходе состязания одному из участников стало плохо, и он выбыл досрочно.

Победителем стал 26-летний одессит — художник Игорь Рзаев. Ему вручили кубок, денежный приз и специальный сертификат от одной из крупнейших торговых сетей.

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