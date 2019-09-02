4 сентября 2019

Много лет назад вместе с сыном, закончившим английскую школу в Брайтоне и поступившим в университет города Лидса, мы приехали в этот замечательный уютный город, одной из главных достопримечательностей которого как раз и был наш университет. Поскольку родителей сразу предупредили о том, что знакомство преподавателей с новыми студентами займёт несколько часов, мы с супругой отправились знакомиться с огромным университетским комплексом, находившимся прямо в историческом центре Лидса.

Не стану долго описывать увиденные нами целые кварталы красивых старинных зданий, в которых располагались учебные корпуса и студенческие общежития, а также новейшие спортивные сооружения, предназначенные для поддержания молодыми людьми хорошей физической формы. Среди множества магазинчиков, студенческих кафешек и уютных кондитерских мы обратили внимание на одну скромную лавку, находившуюся, кстати, прямо напротив главного корпуса университета. Название её каким-то образом было связано со здоровой пищей. Оказалось, что в этом небольшом магазинчике продавались только чипсы. Но их было такое множество и столь необычных видов, что даже мы, немало поездившие по свету, были просто потрясены увиденным. Не поверите, но самыми вкусными нам показались чипсы, сделанные из… свеклы.

Помню, я тогда долго не мог понять, почему у нас, в Украине, столь сказочно богатой овощами и фруктами, в то время по-прежнему можно было купить только картофельные чипсы, хотя чипсы свекольные или, например, морковные могут быть гораздо вкуснее и полезнее?

Вспоминаю об этом сегодня потому, что буквально в конце прошлой недели в мире отмечали День рождения чипсов. Кстати, как это нередко бывает, изобретение нового продукта произошло случайно. В конце августа 1853 года Джордж Крам, темнокожий шеф-повар ресторана при отеле «Moon's Lake Lodge» в городке Саратова-Спрингс (штат Нью-Йорк), услышал, как капризному посетителю не понравился поданный официантом жареный картофель. Дескать, и порезан он был крупными брусочками, и прожарился плохо… И тогда Крам настриг картофель ломтиками бумажной толщины и, присыпав их солью, обжарил в кипящем масле до хруста.

К удивлению повара, посетитель пришёл в восторг от нового блюда. Вскоре «саратогские чешуйки» стали фирменным блюдом заведения и завоевали небывалую популярность среди местных гурманов. В 1860 году Крам открыл собственный ресторан, на столах которого всегда стояла корзина с картофельными чипсами.

Мода на чипсы столь быстро распространилась по всей Америке, что отныне их можно было купить где угодно и сколько угодно. В 1970 году в США впервые было продано картофельных чипсов на сумму в 1 миллиард долларов! Тогда это казалось невероятным. А сегодня в Америке ежегодно выторг от продажи чипсов составляет уже не менее 6 миллиардов долларов. Вот и у нас потихонечку начали появляться чипсы самых разных видов…

Анекдот в тему. Маленький сынишка, постоянно слышавший от родителей рассказы о вредности чипсов, спрашивает маму:

- Мам, а сметана полезная?

- Полезная.

- А зелень полезная?

- Полезная.

- Ну, тогда купи мне картофельные чипсы «сметана с зеленью»!..

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.