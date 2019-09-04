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Украина

Киевский суд разрешил ГБР применить силу к экс-главе НБУ Гонтаревой

15:42 4 сентября 2019 579
Гонтарева
Инф. «ФАКТОВ»

Государственное бюро расследований Украины получило разрешение Печерского районного суда Киева на принудительный привод на допрос экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в материалах суда.

Сообщается, что экс-глава НБУ Гонтарева является фигурантом уголовного производства, открытого 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды».

Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.

5 августа следователи выписали повестку Гонтаревой о вызове на допрос в качестве свидетеля. Допрос должен был состояться 12 августа 2019 года. 15 августа экс-чиновнице повторно выписали повестку о вызове на допрос на 22 августа. Но экс-глава НБУ так и не явилась и причину не сообщала.

В апреле этого года Генеральная прокуратура Украины приглашала на допрос Гонтареву в рамках уголовного производства относительно беглого бизнесмена Сергея Курченко.

Напомним, 30 августа появилась информация о том, что бывшего главу НБУ Гонтареву в центре Лондона сбил автомобиль. По словам экс-руководителя НБУ, она получила переломы костей стопы и уже перенесла первую операцию, на очереди — вторая.

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