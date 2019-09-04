- 17:29 Зеленский назначил заместителем Богдана сотника Майдана и советницу четырех министров
- 17:18 Это незаконно: Кличко прокомментировал свое увольнение с поста главы КГГА
- 17:12 Секрет Полишинеля: можно ли свободно присваивать чужие марки?
- 17:11 Повел на прогулку сына: на Хортице ученый случайно обнаружил загадочное древнее святилище
- 17:05 Рецепты победителя «МастерШефа» и шведский стол: в школах Киева меняют систему питания
- 17:00 Свободная птица: Винник порадовал поклонниц
- 16:41 ШвидкоГроші: что нужно знать об этой компании
- 16:39 К температуре вернется совесть: синоптик рассказала, чего ждать от погоды 5 сентября
- 16:37 Легкие рецепты соленой карамели и гранолы: советы кондитера
- 16:25 Максим Виторган вступился за Ксению Собчак перед хейтерами
- 16:24 «Фармак» искусственно затягивает суд по «Корвалолу», – адвокат «Дарницы»
- 16:22 Гороскоп на 5 сентября для всех знаков Зодиака
Киевский суд разрешил ГБР применить силу к экс-главе НБУ Гонтаревой
Государственное бюро расследований Украины получило разрешение Печерского районного суда Киева на принудительный привод на допрос экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом говорится в материалах суда.
Сообщается, что экс-глава НБУ Гонтарева является фигурантом уголовного производства, открытого 31 июля 2019 года «по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами правления Национального банка, которые действовали с целью получения неправомерной выгоды».
Речь идет об изменениях валютного регулирования и контроля, внесенных в нормативную базу Национального банка 19 января 2016 года.
5 августа следователи выписали повестку Гонтаревой о вызове на допрос в качестве свидетеля. Допрос должен был состояться 12 августа 2019 года. 15 августа экс-чиновнице повторно выписали повестку о вызове на допрос на 22 августа. Но экс-глава НБУ так и не явилась и причину не сообщала.
В апреле этого года Генеральная прокуратура Украины приглашала на допрос Гонтареву в рамках уголовного производства относительно беглого бизнесмена Сергея Курченко.
Напомним, 30 августа появилась информация о том, что бывшего главу НБУ Гонтареву в центре Лондона сбил автомобиль. По словам экс-руководителя НБУ, она получила переломы костей стопы и уже перенесла первую операцию, на очереди — вторая.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…