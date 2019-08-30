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Происшествия

Травмы серьезные: Гонтареву сбила машина в центре Лондона

16:59 30 августа 2019 43
Валерия Гонтарева
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшего главу Нацбанка Украины (НБУ) Валерию Гонтареву в центре Лондона сбил автомобиль. Об этом сообщает LIGA.net.

«Меня в понедельник днем на пешеходном переходе в центре Лондона сбила машина и я теперь в госпитале. Сейчас полиция проводит расследование: это несчастный случай или угрозы начали реализовываться», — цитирует издание комментарий бывшей чиновницы.

По словам экс-руководителя НБУ, она получила серьезные травмы — переломы костей стопы.

Якобы Гонтарева уже перенесла первую операцию, на очереди — вторая.

Напомним, экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева с октября 2018 года живет и работает в Лондоне. Она является сотрудником Института международных отношений Лондонской школы экономики.

Отметим, в Лондоне учится ее сын. По словам экс-чиновницы, вместе с сыном она арендует в Лондоне «маленькую двухкомнатную квартиру».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в апреле этого года Генеральная прокуратура Украины приглашала на допрос Гонтареву в рамках уголовного производства относительно беглого бизнесмена Сергея Курченко.

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