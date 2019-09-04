Секрет Полишинеля: можно ли свободно присваивать чужие марки?

Деньги

Выборы президента помешали «Дарнице» и ее союзникам получить победу в суде за использование ТМ «Корвалол», которая принадлежит компании «Фармак». В условиях неопределенности никто среди судейского корпуса не решился взять на себя ответственность за явно неправомерное решение. Об этом пишет журналист Сергей Руденко в своем блоге на сайте «Gordon.ua».

«В июне Большая палата Верховного суда отправила спор между фармкомпаниями на новое рассмотрение в Хозсуд Киева. Дело рассматривает Наталья Ивановна Зеленина, которая не была замечена в громких скандалах. Команда нового президента, похоже, не имеет интересов в „Дарнице“. Поэтому условия для объективного рассмотрения дела, похоже, будут обеспечены. И мы наконец разгадаем секрет Полишинеля: можно свободно присваивать чужие марки или все-таки придется инвестировать в рыночную раскрутку собственных брендов?» — написал Сергей Руденко.

Журналист пишет, что спор вокруг прав на торговую марку «Корвалол» между компаниями «Дарница» и «Фармак» продолжается уже 15 лет. Начался он сразу после Оранжевой революции, при президенте Викторе Ющенко. В апреле 2005 года Госдепартамент интеллектуальной собственности Министерства образования и науки одобрил знак для товаров и услуг «Корвалол-Дарница». Хотя похожая торговая марка «Корвалол» была зарегистрирована за компанией «Фармак» еще в 1996 году, а в декабре 2004 года она получила статус «хорошо известной».

«Такие действия прямо противоречат нашему законодательству, в частности Парижской конвенции об охране промышленной собственности, которая действует для Украины с 1991 года. Статья 6-bis этого международного соглашения прямо запрещает применение товарного знака, который может вызвать смешение с уже зарегистрированной общеизвестной торговой маркой», — отметил Сергей Руденко.

По мнению журналиста, выигрывать суды за «Корвалол» компании «Дарница» помогали политические связи: дело со стороны «Дарницы» вела юридическая компания Александры Павленко. Ее отец Сергей Павленко был народным депутатом от блока спикера Владимира Литвина. Он входил в бюджетный комитет, но интерес к фарме проявил, приняв участие в спецкомиссии по инсулиновому заводу «Индар».

Журналист выразил мнение, что при новом президенте Владимире Зеленском, спор за «Корвалол», наконец, получил шанс на объективное рассмотрение в судах — без политических лоббистов и кулуарных договоренностей.

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