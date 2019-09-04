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В ЕС согласовали продление антироссийских санкций из-за Украины
В среду, 4 сентября, Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал в среду решение о продлении индивидуальных антироссийских санкций за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Об этом сообщает российское агенство «Интерфакс» со ссылкой на источник в институтах ЕС.
Сообщается, что уже действующие ограничения будут направлены против физических и юридических лиц РФ.
«Послы согласовали вопрос. Теперь должно последовать официальное решение Совета ЕС. Оно будет, очевидно, принято на следующей неделе по письменной процедуре. После публикации в „Официальном журнале“ Евросоюза решение вступит в силу», — говорится в сообщении.
Напомним, в ЕС ввели санкции против России за захват украинских кораблей и задержание их экипажей близ Керченского пролива.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что послы Европейского союза решили продлить санкции — замораживание активов и запрет на выдачу виз 163 лицам и 44 организациям, ответственным за подрыв территориальной целостности Украины.
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