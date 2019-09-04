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В Киеве под колесами грузовика погиб велосипедист (фото)
В среду, 4 сентября, около полудня на улице Академика Заболотного в Киеве велосипедист попал под колеса грузовика и погиб. Как сообщали «ФАКТЫ», ранее в столице грузовик сбил юного велосипедиста, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
По словам очевидцев, грузовик MAN двигался со стороны Столичного шоссе в направлении Большой Окружной, а велосипедист (мужчине на вид около 40 лет) спускался с путепровода. Внезапно он решил пересечь островок безопасности, при этом не реагировал на предупреждающие сигналы водителей. Водитель грузовика заметил препятствие и начал тормозить, но все же сбил велосипедиста, который от удара отлетел на 15 метров и, к сожалению, скончался от полученных травм на месте.
Рядом с телом велосипедиста лежали удочки, а рыболовные снасти были разбросаны по всей дороге и пешеходной зоне.
Полиция устанавливает личность погибшего и причины, по которым он оказался под колесами грузовика.
Отметим, пока правоохранители оформляли ЧП, на дороге образовалась огромная пробка.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об «автопобоище» под Киевом на Житомирской трассе, в котором были повреждены шесть автомобилей.
Фото Василия Тальского, специально для «ФАКТОВ»
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