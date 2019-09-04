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Мир

Британский парламент запретил жесткий Brexit

21:32 4 сентября 2019 51
Борис Джонсон на заседании парламента
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

В среду, 4 сентября, Палата общин (нижняя палата британского парламента) большинством голосов одобрила в первом чтении законопроект, который запрещает правительству Бориса Джонсона осуществить выход Великобритании из состава Евросоюза без договора с Брюсселем, в котором должны быть отражены условия Brexit. Такой «развод» Лондона с Брюсселем принято называть «жестким». Джонсон не раз обещал, что осуществит Brexit 31 октября 2019 года с соглашением или без него.

Чтобы новый закон вступил в силу, его еще должна одобрить Палата лордов (верхняя палата британского парламента) и подписать королева Елизавета II. А до этого проект документа необходимо принять в третьем чтении. Сейчас он направлен в профильный парламентский комитет. В проект еще можно вносить изменения.

В своем нынешнем виде документ обязывает премьер-министра до 19 октября получить в парламенте одобрение сделки с ЕС о Brexit или выхода Британии из ЕС без договора. Если этого не происходит, глава правительства должен запросить у Брюсселя отсрочку до 31 января 2020 года. При этом текст письма, которое премьер-министр должен отправить ЕС, утвержден заранее и закреплен Палатой общин.

Если Евросоюз в ответ предлагает другую дату, у премьер-министра есть два дня на то, чтобы принять это предложение. В течение этого времени депутаты Палаты общин, а не правительство, имеют возможность отвергнуть предложение ЕС.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», Джонсон угрожал в случае принятия законопроекта поставить вопрос о проведении досрочных парламентских выборов. Он даже назвал дату — 15 октября 2019 года. Кроме того, он обещал исключить из Консервативной партии 21 депутата Палаты общин, которые намеревались голосовать в поддержку документа.

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