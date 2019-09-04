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Бывший боец АТО устроил резню в селе на Черниговщине: есть убитые и раненые
В Варвинском районе Черниговской области бывший АТОшник в неадекватном состоянии порезал ножом соседей и своих бывших родственников. Одна женщина от нанесенных ранений скончалась. Напомним, летом прошлого года Лычаковский районный суд Львова признал виновным ветерана АТО, убившего своего родного брата.
Как сообщили в Черниговском областном главке полиции, правоохранителям поступило сообщение, что в одном из сел происходит конфликт между соседями и уже есть пострадавшие.
На месте происшествия полицейские выяснили, что мужчина с ножом устроил конфликт с соседями, проживающими в другой половине дома. Нападающий полностью не контролировал себя и находился в неадекватном состоянии. Под нож бывшего бойца АТО попали двое соседей — мужчина и женщина. Затем АТОшник в доме своих бывших родственников без разбора стал наносить удары близким. Последние смогли вырваться на улицу и вызвали полицию и «скорую».
Сообщается, что раненая женщина умерла в реанимации.
Некоторое время нападающий с ножом бегал по селу, угрожая односельчанам и даже попытался поджечь сельсовет.
Позже он вернулся на место преступления и забаррикадировался в комнате. Полицейским пришлось брать дом штурмом. В результате операции правоохранители обезвредили бывшего АТОшника.
Открыто уголовное производство по статье «Умышленное убийство».
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