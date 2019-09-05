Мир

Почти 200 метров: в Японии шеф-повар приготовил самую длинную в мире лапшу (видео)

Шеф-повар из Японии Хироси Курода поставил перед собой практически невероятную задачу: приготовить самую длинную лапшу в мире.

Об этом говорится в сообщении на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Поводом для смелых действий Куроды стали вопросы посетителей ресторана о том, насколько длинной может быть лапша.

Сначала Хироси отшучивался, что длина может получиться «весьма внушительной», но потом всерьез задумался над тем, как установить мировой рекорд.

Сложность состояла в том, что мужчине надо было сначала вручную вылепливать лапшу из теста, а после, регулируя толщину, кидать её в вок, и попытка рекорда прервалась в тот момент, когда съедобная нить, пропитанная кунжутным маслом, оборвалась.

Хироси кидал лапшу в вок почти час, и её тут же готовили, охлаждали и измеряли. Выяснилось, что умелый повар стал мировым рекордсменом, ведь длина вылепленной им лапши составляет 183,72 метра, что, конечно, не может не вызвать восхищение.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинский силач Олег Скавыш по прозвищу Тягнизуб, который 30 октября под Одессой установил новый национальный рекорд Украины, официально признан всемирным рекордсменом. Заявка о рекорде была рассмотрена представительством Книги рекордов Гиннеса в Лондоне и подтверждена. Олег Скавыш (Тягнизуб) официально признан пятидесятым украинцем, чье имя занесено во Всемирный реестр рекордов Гиннеса.

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