- 10:04 В Киеве будут судить Медведчука: все подробности
- 10:04 Появились новые доказательства беременности Собчак
- 09:56 Где смотреть онлайн Свитолина — Уильямс: расписание трансляций полуфинала US Open
- 09:53 Никогда мы не будем братьями: флаг Украины на концерте в Москве возмутил сеть
- 09:49 Один из пассажиров заменил пилота, не явившегося на работу
- 09:44 Путин признал вину за сбитый Boeing МН-17: в России указали на важный момент
- 09:30 В Киеве наглые воровки напали на иностранку: в сети показали их фото
- 09:12 В Киеве сожгли машину сына Гонтаревой: фото с места ЧП
- 09:06 Отец известного украинского футболиста пропал в Крыму
- 08:58 Совсем рехнулись: в Донецке запретили героизацию "бандеровцев"
- 08:43 На польской границе образовались многочасовые пробки со стороны Украины: через какой пункт лучше не ехать
- 08:24 Где смотреть онлайн Сербия – Португалия: расписание трансляций матчей отбора к Евро-2020
Отец известного украинского футболиста пропал в Крыму (фото)
Экс-футболист запорожского «Металлурга», «Металлиста», «Черноморца» и молодежной сборной Украины Александр Каплиенко (на фото в заголовке), защищающий в нынешнем сезоне цвета тбилисского «Динамо», на своей странице в Instagram сообщил, что его отец пропал в Крыму.
«Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович
Он уехал в Севастополь, но по истечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться. Позвонили на его работу, напарник сказал, что на работе его нет. Позвонили в Севастополь — там его тоже нет. На звонки не отвечает", — написал Александр Каплиенко.
Пропавший Максим Каплиенко
Также 23-летний футболист попросил распространить это сообщение — особенно тех, кто проживает в Крыму, и опубликовал номер телефона для связи.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что арестован злоумышленник, организовавший похищение матери футболиста «Шахтера» Тайсона.
Фото ФК «Металлист», Instagram
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Милая, я летел к тебе на крыльях любви! - Три дня?! - Так ведь ветром все время сносило...