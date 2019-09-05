Отец известного украинского футболиста пропал в Крыму (фото)

Спорт

Экс-футболист запорожского «Металлурга», «Металлиста», «Черноморца» и молодежной сборной Украины Александр Каплиенко (на фото в заголовке), защищающий в нынешнем сезоне цвета тбилисского «Динамо», на своей странице в Instagram сообщил, что его отец пропал в Крыму.

«Пропал мой папа Каплиенко Максим Владимирович 17.08.1976 года рождения. Последний раз выходил на связь 10.08.2019 . Последние место нахождения в Симферополе — место его работы.

Он уехал в Севастополь, но по истечении нескольких дней мы не могли до него дозвониться. Позвонили на его работу, напарник сказал, что на работе его нет. Позвонили в Севастополь — там его тоже нет. На звонки не отвечает", — написал Александр Каплиенко.

Пропавший Максим Каплиенко

Также 23-летний футболист попросил распространить это сообщение — особенно тех, кто проживает в Крыму, и опубликовал номер телефона для связи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что арестован злоумышленник, организовавший похищение матери футболиста «Шахтера» Тайсона.

Фото ФК «Металлист», Instagram



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